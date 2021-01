Hanoi (VNA) – La réunion préparatoire du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est tenue lundi matin 25 janvier au Centre national des conférences à Hanoi, avec la participation de 1.587 délégués représentant plus de 5,1 millions de membres du Parti.

La réunion préparatoie du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA



Les délégués ont voté à l'unanimité les réglementations de travail, élu le Présidium, le Secrétariat, la Commission chargée de la vérification de la qualité des délégués, l’ordre du jour et les réglementations des élections au 13e Congrès national du PCV.

Selon l’ordre du jour, le 13e Congrès national du PCV s’ouvrira officiellement le 26 janvier et se clôturera le 2 février prochain.

Avant l’ouverture de cette réunion, une délégation du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam est allée rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée et fleurir le Mémorial des Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son.

Il s’agit de l’évènement politique le plus important du Parti, de l’armée et du peuple, marquant un jalon important dans le processus de développement du Parti et du pays. -VNA