Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La sous commission des documents du 13e Congrès du Parti a tenu le 6 septembre à Hanoï une réunion, sous l’égide de son chef, secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Nguyen Phu Trong.

La réunion a pour but de donner des avis sur le projet de Rapport politique et le projet de Rapport des dix ans de mise en œuvre du Programme d’édification du pays durant la période de transition vers le socialisme (complément et développement du Programme de 2011).

La réunion a vu la présence, entre autres, du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan.

Nguyen Phu Trong a estimé le travail de l'équipe de rédaction qui avait organisé de nombreux séminaires scientifiques et fait le bilan des résultats de recherches afin d’élaborer ces deux projets de rapport.

Il a déclaré que les deux rapports devraient estimer non seulement des 5 ans, mais également une trentaine d’années de mise en œuvre du Doi Moi (Renouveau) et suivre de près les tâches définies par la Résolution du 12e Congrès national du Parti et le Programme de 2011.

Selon le leader du Parti, les estimations doivent porter sur l’économie, l’édification du Parti, le système politique, le travail de défense et de sécurité, les relations extérieures, l’intégration internationale.

Nguyen Phu Trong a souligné que les objectifs du développement national devraient se concentrer sur les trois avancées stratégiques que sont les infrastructures, le perfectionnement de l’institution et le développement des ressources humaines, ajoutant que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

Les avis sur les deux projets de rapport seront étudiés et les ajustements nécessaires seront mis en œuvre de sorte que ces deux documents soient soumis au Bureau Politique, puis au 11e Plénum du Comité central du Parti. -VNA