Le directeur général de l’Agence vietnamienne d’information en République dominicaine. Photo: VNA



Saint-Domingue (VNA) - Les dirigeants de la République dominicaine ont exprimé le souhait de renforcer les relations avec le Vietnam lors des rencontres avec une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) dirigée par Nguyen Duc Loi, membre de son Comité central et directeur général de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), en visite officielle dans ce pays du 11 au 14 juillet, sur invitation du Mouvement de la gauche unie (MIU).Le président du Sénat, Reinaldo Pared Perez a exprimé son admiration devant les réalisations économiques obtenues par le Vietnam ces dernières années. Reinaldo Pared Perez, qui est également secrétaire général du Parti de la libération dominicaine (PLD), a souligné le souhait de resserrer les relations entre son Parti et le PCV et s’est engagé à rechercher les mesures visant à stimuler la coopération bilatérale.Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Miguel Vargas a confirmé le plan de son pays d’ouvrir l'ambassade à Hanoi afin de resserrer les liens bilatéraux.Le secrétaire général de l'MIU et ministre de l'Intégration régionale, Miguel Mejia, et le sénateur et membre du Bureau Politique du PLD, Cristina Lizardo, ont affirmé la volonté de stimuler les projets de coopération avec le Vietnam.Le chef de la VNA Nguyen Duc Loi a souligné la position du Parti, de l'Etat du Vietnam de renforcer l'intégration internationale et l'échange d'informations et d'expériences, et de coopérer avec tous les Partis politiques dans le monde, pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès social.Il a mis au courant les dirigeants dominicains des lignes, des politiques de développement du Vietnam, ainsi que de ses acquis socio-économiques.Dans le cadre de sa visite, la délégation du PCV a participé à une cérémonie en l'honneur du Président Ho Chi Minh, organisée sur la place portant son nom à Saint-Domingue, accordé des interviews à plusieurs chaînes de télévision dominicaines et visité des établissements administratifs, économiques et culturels du pays. -VNA