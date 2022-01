Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – La plupart des localités planifient la reprise des cours en présentiel après les vacances du Nouvel An lunaire du Tigre 2022. De nombreux experts affirment la nécessité de la réouverture des écoles pour éviter des effets négatifs sur les élèves.



Selon Simone Vis, cheffe de l’Education de l’UNICEF Vietnam, la pandémie de COVID-19 a entraîné une perturbation de l'apprentissage dans le monde, créant la pire crise éducative de l'histoire. Les effets négatifs de la fermeture des écoles due au COVID-19 sont évidents. Même lorsque les élèves apprennent en ligne, les chiffres montrent que les enfants apprennent moins et que la fermeture des écoles augmente les inégalités.



Simone Vis a affirmé que l'UNICEF travaillerait avec le ministère de l'Education et de la Formation pour mettre en œuvre un plan de reprise de l'apprentissage. L'objectif du plan est de s'assurer que les enfants, les adolescents et les jeunes aillent à l'école en atteignant au moins la même capacité scolaire que les générations précédentes, avant que la pandémie ne se produise.



De son côté, le docteur Hoang Trung Hoc de l’Académie de gestion de l'éducation a cité les résultats d’une enquête sur les impacts psychologiques de l'épidémie et de l'apprentissage en ligne. L’enquête a été menée auprès de plus de 20.000 élèves lorsqu'ils ont passé 6 mois d'apprentissage en ligne.



Selon les résultats de l’enquête, 65,1% des élèves ont exprimé un stress à différents niveaux (léger, modéré, à sévère et très sévère). Parmi ceux-ci, 32,9% sont en stress sévère et très sévère, a-t-il indiqué.



Le docteur Hoang Trung Hoc a déclaré que l'une des solutions efficaces pour cette situation est que les élèves doivent bientôt retourner à l'école.



Pour sa part, Dang Tu An, directeur de Vietnam Innovation of General Education Foundation (VIGEF - Fondation vietnamienne pour l'innovation dans l'enseignement général), a affirmé que l'épidémie de COVID-19 est sans précédent et que les écoles ne sont pas encore conscientes de tous les impacts mental et physique sur les élèves. Dang Tu An a ainsi insisté sur la nécessité d’assister les écoles dans ce problème. -VNA