Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha et le ministre de l'Information et des Communications Nguyen Manh Hung ont remis des prix à trois auteurs typiques. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des Prix nationaux de la presse sur l'édification du Parti 2021, appelés « Bua liêm vàng » (Marteau et Faucille d'or) a eu lieu vendredi soir du 21 janvier, à l'Opéra de Hanoï, à l'occasion du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février).

L’événement a vu la présence, entre autres du Premier ministre Pham Minh Chinh, du permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong.

S'exprimant lors de la cérémonie, Vo Van Thuong a souligné que les oeuvres médiatiques sur l’édification du Parti avaient permis les gens au pays et à l'étranger et des amis internationaux à mieux comprendre le travail d’édification et de rectification du Parti ; les réalisations obtenues par le pays sous la direction du Parti ; les décisions importantes et opportunes du Parti dans le traitement et la résolution des questions du pays, notamment face à la pandémie de COVID-19.

Une oeuvre de l'Agence vietnamienne d'information est primée. Photo : VNA

Il a loué et reconnu le rôle important de la presse et du contingent de journalistes révolutionnaires qui écrivent directement les articles sur le travail d’édification du Parti.



Afin de remplir leurs glorieux devoirs, les journalistes doivent cultiver la moralité révolutionnaire ; s'efforcer de cultiver l'idéologie, le professionnalisme et la culture ; se concentrer sur l'étude de la politique pour bien saisir les orientations et les politiques du Parti et du gouvernement.

Les Prix nationaux de la presse sur l'édification du Parti 2021, appelés « Bua liêm vàng » (Marteau et Faucille d'or) (6e édition) ont attiré le plus grand nombre d’œuvres par rapport à toutes les éditions précédentes, avec plus de 2.000, soit une augmentation de près de 400 œuvres par rapport à la 5e édition. Au total 110 œuvres éligibles ont été sélectionnées pour la final, dont 6 œuvres sont primées pour le Prix A, 12 prix B, 16 prix C, 30 prix d’encouragement et 10 prix thématiques.

Le Quoc Minh, rédacteur en chef du Journal Nhan Dan, président de l'Association des journalistes du Vietnam, a remis un prix à l'Agence vietnamienne d'information. Photo : VNA

En particulier, le Comité d'organisation a décidé de récompenser 3 agences ayant des produits médiatiques créatifs : le journal Nhan Dan (Peuple), l'Agence vietnamienne d’information (VNA) et le journal électronique du Parti communiste vietnamien.

Les œuvres médiatiques reflètent en temps opportun des questions qui attirent l'attention de toute la société, notamment le 13e Congrès national du Parti, les élections législatives, la direction de la prévention et du contrôle de la pandémie de COVID-19.

La VNA, comme toujours, a affirmé son rôle de l'agence de presse nationale, un centre d'information stratégique fiable du Parti et de l'État, avec un grand nombre d’œuvres participantes sous divers genres et formes. -VNA