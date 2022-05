L'ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi, lors de la cérémonie pour présenter ses lettres de créance à la reine de Danemark. Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) - Le 6 mai, l'ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi, a présenté ses lettres de créance signées par le président Nguyen Xuan Phuc à la reine Margrethe II.



En recevant le diplomate vietnamien, la reine de Danemark s’est déclarée satisfaite du développement continu des relations avec le Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1971. Elle a exprimé son espoir que les relations bilatérales continueraient à se développer à une nouvelle hauteur, pour devenir de plus en plus intégrales, substantielles et approfondies, dans l’intérêt commun des deux pays.



L'ambassadeur Luong Thanh Nghi s’est engagé à faire de son mieux pour approfondir les relations bilatérales. Il a demandé au gouvernement danois de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne de plus de 16.000 personnes sur son sol.

A cette occasion, Luong Thanh Nghi a transmis les salutations et les félicitations du président Nguyen Xuan Phuc à la reine, à la famille royale, au gouvernement et au peuple danois à l’occasion des 50 ans de règne de la reine Margrethe II. -VNA