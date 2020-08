La recherche scientifique joue un rôle important dans l’amélioration de la qualité de la formation des établissements d’enseignement supérieur.

Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - La recherche scientifique dans les établissements d’enseignement supérieur est une œuvre difficile mais qui joue un rôle important dans l’amélioration de la qualité de la formation. Nombreuses sont les écoles qui connaissent de grandes avancées en la matière.Sur la cinquantaine d’établissements d’enseignement supérieur publics, 33 ont reçu des financements pour le nombre important d’articles scientifiques publiés en 2019, selon les catégories de l’ISI (Institut de l’information scientifique), SCI (Indice de citation scientifique) et SCIE (Indice avancé de citation scientifique).L’École polytechnique de Hanoï est en tête de la liste avec 375 articles publiés, suivie de l’Université de Huê avec 225 articles. L’Université de Hanoï, l’École normale supérieure d’éducation physique et des sports à Hô Chi Minh-Ville, l’Académie nationale de management de l’éducation n’ont publié qu’un seul article.Ces chiffres témoignent des grands écarts entre les établissements d’enseignement supérieur quant aux publications scientifiques. Certains établissements, comme l’École des beaux-arts industriels, l’Université de droit de Hô Chi Minh-Ville et l’Université nationale de l’éducation des arts ne figurent même pas sur la liste.L’École normale supérieure des techniques de Hô Chi Minh-Ville, avec 93 articles publiés en 2019, s’est élevée d’un rang dans le classement par rapport à l’année précédente. "Notre établissement occupe la deuxième place des établissements de Hô Chi Minh-Ville ayant publié le plus grand nombre d’articles", souligne le maître de conférences, Docteur et directeur de l’institution, Dô Van Dung.Avec un centre de recherche scientifique novateur et créatif ayant pour but d’accompagner la création de start-up de pointe, l’École normale supérieure des techniques de Hô Chi Minh-Ville a mis en place une quinzaine d’équipes de recherche et cinq centres de formation technique. L’établissement organise régulièrement des conférences internationales prestigieuses, parmi lesquelles le colloque sur les technologies vertes et le développement durable ou encore la conférence internationale sur la science et l’ingénierie des systèmes.L’École accorde également des bourses aux enseignants, professeurs et étudiants y assistant et encourage la publication d’articles en rémunérant leurs auteurs. Début 2020, l’école a lancé un concours intitulé Research for a better life 2020 (Recherche pour une meilleure vie 2020), pour financer à hauteur d’un milliard de dôngs chacun, des projets qui conceptualisent des moyens de vivre mieux de manière durable.Ces dernières années, la recherche scientifique à l’Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville a connu de grandes avancées tant quantitatives que qualitatives. Ainsi, le taux d’articles publiés est passé de 4,6% en 2018 à 5,1% en 2019. Deux publications de l’établissement se sont particulièrement distinguées. La première a obtenu le 2e prix du concours Étudiants et recherche scientifique, mis en place par le ministère de l’Éducation et de la Formation, en coopération avec d’autres organes nationaux. La seconde a remporté le 1er prix d’un concours de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville."Le nombre et la qualité des projets de recherche scientifique de notre établissement s’accroissent de façon considérable. C’est le fruit de nos efforts pour développer la recherche. Nous avons ainsi proposé des conseils très efficaces afin d’améliorer la situation dans les provinces du Nord et du Sud-Ouest", partage le Dr Trân Anh Tiên, responsable du Département de gestion scientifique et des projets de l’établissement.L’Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville a monté plusieurs équipes de recherche scientifique pour bâtir des projets et encourager les étudiants à participer. Elles organisent également conférences et séminaires. Les sujets de recherche concernent la sociologie et l’anthropologie, l’histoire et l’archéologie, les religions, l’histoire du Sud du pays et de l’écriture sino-vietnamienne dans la région, entre autres. -CVN/VNA