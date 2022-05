La baie Lang Co dans la province de Thua Thien-Hue. Photo: VNA



Thua Thien - Hue (VNA) - Le Comité populaire municipal de Hue, au Centre, en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), a lancé le 23 mai le projet de construction de la ville culturelle et touristique intelligente de Hue, financé par le gouvernement sud-coréen.

Ce projet vise à développer le tourisme de Hue et à construire un système d'information touristique intelligent. Le développement du centre touristique culturel urbain et l'expansion du réseau piétonnier sont les deux autres objectifs. En outre, des réseaux d'éclairages intelligents et de caméras de surveillance seraient installés le long des berges de la rivière Huong. Le projet se concentrera également sur le renforcement des capacités de l’administration publique et la gestion urbaine.

Le consul général de la République de Corée à Da Nang, Ahn Min Sik, a déclaqué que le projet proposerait des solutions techniques pour accumuler des données liées au tourisme et accroître l'accès aux informations nécessaires aux visiteurs, dont la couverture du réseau wifi public, l'établissement de zones culturelles...

Le président du Comité populaire provincial de Thua Thien - Hue, Nguyen Van Phuong, a affirmé l’importance du projet, en développant le tourisme culturel intelligent et des zones urbaines durables au service de la vie quotidienne des gens, mais aussi pour améliorer la qualité des services touristiques pour que le tourisme devienne un secteur économique clé de la localité. -VNA