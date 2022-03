Huê (VNA) – Les coureurs participant au VnExpress Marathon Huê 2022 traverseront des monuments célèbres tels que la porte Ngo Môn, le pont Truong Tiên, le lycée Quôc Hoc...

Porte Ngo Mon, pavillon Ngu Phung. Photo: VnExpress

Sous le règne du roi Gia Long, cet endroit était la plate-forme de Nam Khuê, au-dessus se trouvait le palais de Can Nguyen avec deux portes dénommées Ta Doan et Huu Doan. En 1833, le roi Minh Mang passa à 5 portes dont au milieu la porte Ngo Mon, le haut est le pavillon Ngu Phung. L’un des points forts du prix VnExpress Marathon Imperial Hueê est que les coureurs participant aux 5 km emprunteront la Rue du 23 Août devant la porte Ngo Môn et le pavillon Ngu Phung (Cinq Phénix), deux bâtiments considérés comme l’un des symboles de la citadelle impériale de Hue.En 1805, le roi Gia Long a commencé la construction de la citadelle de Hue selon l’architecture des citadelles de Vauban. Initialement, la citadelle de Hue était recouverte de terre, d’une circonférence d’environ 10 km; plus tard sous le roi Minh Mang elle a été construite avec des murs de briques . En 1832, le roi Minh Mang a annoncé l’achèvement de sa construction.Selon le livre Dai Nam Nhât Thông Chi, le pavillon Ngu Phung est situé au-dessus de la porte Ngo Mon, du côté sud de la citadelle impériale, en face du palais Thai Hoa.Sous le règne du roi Gia Long, cet endroit était la plate-forme de Nam Khuê, au-dessus se trouvait le palais de Can Nguyen avec deux portes dénommées Ta Doan et Huu Doan. En 1833, le roi Minh Mang passa à 5 portes dont au milieu la porte Ngo Mon, le haut est le pavillon Ngu Phung.

Pavillons Phu Van Lau, Nghenh Luong Dinh. Photo: VnExpress

Phu Van Lâu est situé en face de la citadelle impériale de Huê construite en 1819 sous le roi Gia Long. C’est là que la dynastie des Nguyên énumérait les édits importants du roi et de la cour, ainsi que les résultats des examens tenus par la cour. C’était aussi l’endroit où des batailles entre les éléphants et les tigres avaient lieu pour divertir le roi. Situées rue Lê Duân sur les rives de la rivière Huong (Parfums), Phu Van Lâu et Nghênh Luong Dinh figurent sur le billet de 50.000 dôngs.Nghênh Luong Dinh est un ouvrage situé sur l’axe vertical de la Tour du Drapeau de Huê à Phu Van Lâu, construit sous le règne du roi Tu Duc (1852) et lui servant de lieu de repos. La 15e année du règne de Thanh Thai (1903), l’œuvre fut soigneusement restaurée, la 3e année du règne de Khai Dinh (1918) elle fut à nouveau embellie afin que le roi puisse régulièrement sy’ reposer.Phu Van Lâu est situé en face de la citadelle impériale de Huê construite en 1819 sous le roi Gia Long. C’est là que la dynastie des Nguyên énumérait les édits importants du roi et de la cour, ainsi que les résultats des examens tenus par la cour. C’était aussi l’endroit où des batailles entre les éléphants et les tigres avaient lieu pour divertir le roi.

Pont Truong Tiên. Photo: VnExpress

Le pont Truong Tiên, premier pont au-dessus de la romantique rivière des Parfums, est situé à proximité de la citadelle de Huê. Sa construction commença en 1897 sous le règne du roi Thanh Thai. Ce fut aussi l’un des premiers ponts construits en Indochine, à la fin du 19e-début du 20e siècle, selon les nouvelles techniques et matériaux occidentaux avec structure en acier.



À travers les hauts et les bas de l’histoire, le pont Truong Tiên est toujours un symbole irremplaçable de l’ancienne capitale de Huê.

Porte Hiên Nhon, rue Doàn Thi Diêm. Photo: VnExpress

La rue Doàn Thi Diêm, très ombragée par les arbres, en particulier des rangées de sumacs (Rhus semialata), est également un site admirable qui ravira les coureurs. La porte Hiên Nhon, située sur la rue Doàn Thi Diêm, est également une destination à ne pas manquer. C’est l’une des portes à l’architecture unique avec des caractéristiques anciennes, l’une des portes menant à la citadelle de Hue.La rue Doàn Thi Diêm, très ombragée par les arbres, en particulier des rangées de sumacs (Rhus semialata), est également un site admirable qui ravira les coureurs.