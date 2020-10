Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La 16e réunion des hauts officiels de l’ASEAN sur le travail (SLOM-16) a eu lieu le 26 octobre sous forme de visio-conférence.

Cette réunion a suscité la participation des représentants des hauts officiels de 10 pays membres de l’ASEAN, du secrétariat de l’ASEAN.

A cette occasion, la directrice adjointe du Département de la coopération internationale du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Ha Thi Minh Duc a mis à jour l’évolution et le processus d’élaboration et d’adoption de la Déclaration de l’ASEAN sur le développement des ressources humaines pour un monde du travail en mutation. Le Vietnam souhaite intensifier sa coopération avec les pays membres de l’ASEAN et des organisations internationales concernées pour mettre en œuvre efficacement ledit processus de réalisation dans les temps à venir, a-t-elle espéré.

S’agissant l’insertion de la question liée aux genres dans les politiques du travail et de l’emploi pour promouvoir le travail durable à tout le monde, Mme Ha Thi Minh Duc a précisé que pour l’heure, le guide en la matière a été accompli. En plus, le Vietnam organisera un cours de formation sur l’application dudit guide l’an prochai.

Lors de cette réunion, les pays membres de le’ASEAN ont examiné et convenu des plans liés au travail pour la période 2021-2025.

Le SLOM est une activité annuelle pour examiner la réalisation des activités liées au Groupe de travail sur les exemples de travailleurs novateurs pour améliorer la compétitivité au sein du bloc (SLOM-WG), au Comité d'application de la Déclaration de l’ASEAN sur la protection et de la promotion des droits des travailleurs immigrés de l'ASEAN (ACMW) et au Comité de coordination du Réseau de sécurité et d'hygiène au travail de l'ASEAN (ASEAN OSHNET). -VNA