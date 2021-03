Le vice-président de l'Assemblée nationale Phung Quoc Hien, travaille avec les autorités de la province de Thua Thien-Hue sur les élections législatives. Photo: VNA

Thua Thien-Hue (VNA) - La province de Thua Thien-Hue (Centre) s'est bien préparée pour des élections des députés de la 15e législature de l'Assemblée nationale (AN) et des membres aux conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026, en veillant au respect des réglementations et au calendrier fixé, a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale Phung Quoc Hien.



Le vice-président de l'Assemblée nationale Phung Quoc Hien, qui est également membre du Conseil électoral national, a visité le 20 mars la province de Thua Thien-Hue pour inspecter les préparatifs des prochaines élections legislatives.



Lors d’une séance de travail avec les autorités locales, le vice-président de l'Assemblée nationale leur a rappelé de concevoir différents scénarios d’élections ainsi que les plans d’intervention correspondants.

Il a souligné la nécessité de suivre de près la situation locale en matière de sécurité et d'ordre social et de répondre rapidement à toutes les plaintes et pétitions, tout en intensifiant les campagnes de communication sur les élections.



Les comités de tous les niveaux du Front de la Patrie du Vietnam dans la province ont achevé le deuxième tour de conférences consultatives et finalisé les listes préliminaires de 13 candidats aux élections de l’AN et de 96 candidats à celles du Conseil populaire provincial.



En vertu de la résolution du Conseil électoral national, la province de Thua Thien Hue élira sept députés de la 15e législature de l'AN. Pendant ce temps, le Conseil populaire provincial devrait compter 51 membres pour le nouveau mandat.-VNA