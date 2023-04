Thai Nguyên (VNA) - La province de Thai Nguyên compte 142 hameaux et villages défavorisés malgré le fait que plusieurs d’entre eux aient été équipées de moyens de communication téléphonique efficaces. Les autorités locales se sont donc coordonnées avec les opérateurs pour y installer des stations de transmission de base afin d’étendre la couverture mobile et promouvoir la transformation numérique de la province, notamment dans les zones principalement habitées par les minorités ethniques. Cette année, Thai Nguyên s’est ainsi fixée l’objectif d’une couverture de 100 % du réseau mobile des zones éloignées et défavorisées de la province.

La province de Thai Nguyên mise sur la transformation numérique. Photo : VOV

Le village de Na Sàng, dans la commune de Phu Dô de la province de Thai Nguyên, compte 27 ménages issus de l'ethnie Mông. Le signal de téléphonie mobile n'est cependant disponible qu’à certains points précis d’ancrage et de hotspot portable. L’année dernière, la société de la poste et des télécommunications de la province (VNPT Thai Nguyên) avait notamment installé une station de base pour téléphonie mobile dans le village de Na Sàng, répondant ainsi aux besoins de communication et d’accès à Internet des habitants locaux. Hoang Van Hung, un habitant du village de Na Sàng:

“Ce mât de téléphone cellulaire améliore considérablement le signal réseau de notre village et nous aide ainsi à passer des appels plus facilement”, s’est-il réjoui.



En outre, ce système de connexion, en plus de faciliter l'accès aux télécommunications permettant aux habitants de Na Sàng de se tenir au courant de l’actualité, permet également aux villageois de découvrir les avancées scientifiques, de nouveaux modèles économiques ainsi que de nouvelles techniques de culture et d’élevage à appliquer à la production, a noté Hoang Van Binh, secrétaire du comité du parti du village de Na Sàng.



“Les signaux téléphoniques favorisent la communication proactive entre nos habitants, notamment entre les agriculteurs et leurs acheteurs rendant ainsi la vente de biens plus efficace”, a-t-il indiqué.



Néanmoins, compte tenu de l’instabilité et de la pauvre couverture mobile des hameaux reculés du district de Phu Luong tels que Vo Nhai, Dông Hy, Dinh Lua et Phung en raison d’un éloignement trop important du système de mâts, les autorités locales s’efforcent de collaborer avec les entreprises de télécommunications telles que Viettel, VNPT et Mobifone afin d’y installer davantage de stations de diffusion de télécommunications, a fait savoir Nguyên Quôc Huu, secrétaire du comité du Parti dudit district.



“Désormais, les zones reculées et éloignées du district de Phu Luong possèdent toutes un signal téléphonique afin d’assister les habitants locaux dans leurs transactions d’achat et de vente, mais également de leur permettre de participer aux marchés du commerce électronique et de rester informés des lignes directrices et des politiques du Parti et de l'État via leur téléphone portable”, a-t-il déclaré.



Pour la période 2021-2025, Thai Nguyên se fixe l’objectif de populariser les services de réseau mobile 4G/5G et les téléphones mobiles intelligents dans l’ensemble de la province. En particulier, de nombreuses zones extrêmement difficiles d’accès de la province commencent à installer progressivement des stations de transmission de base. Aujourd’hui, 99,5% des villages et hameaux de la province disposent d’un accès à Internet à haut débit. Le pourcentage de hameaux disposant du service d'accès Internet haut débit mobile (4G) est quant à lui passé de 90% à 99,3%, a constaté Luu Quang Tuân, chef du département des infrastructures de Viettel Thai Nguyên.



“En 2022, Viettel et les autorités de Thai Nguyên ont mis en œuvre plusieurs programmes de transformation numérique. Notre groupe a en effet déployé 52 stations émettrice-réceptrice de base afin de mieux servir les habitants locaux, notamment ceux qui vivent dans les zones éloignées et reculées”, a-t-il souligné.



Bien que l’installation de stations téléphoniques entraîne un coût important, il s’agit d’une tâche nécessaire dans l'intérêt de la population, assumée par la province de Thai Nguyên. Son objectif est de promouvoir la transformation numérique dans les zones difficiles de la province et de faire de Thai Nguyên, d'ici 2025, l’une des 15 provinces et villes pionnières du pays en matière de transformation digitale. -VOV/VNA