Phu Yên (VNA) – La province de Phu Yên (Centre) a le potentiel de construire un géoparc accrédité par l’UNESCO, ont déclaré des experts lors d’une conférence tenue samedi 23 juillet sur la coopération internationale pour le développement d’un géoparc et le tourisme durable à Phu Yên.

Vue de la conférence sur la coopération internationale pour le développement d’un géoparc et le tourisme durable à Phu Yên, le 23 juillet. Photo : VNA

Ils ont déclaré que la province possède trois valeurs principales pour former un géoparc : le patrimoine géologique, le patrimoine culturel et la biodiversité. Phu Yên est caractérisée par des roches métamorphiques datant d’environ 2,5 milliards à 542 millions d’années ; des œuvres architecturales montrant l’interférence culturelle entre le Champa, le Vietnam, la Chine et l’Europe, des écosystèmes côtiers de sable, des lagons et des récifs coralliens.Le vice-président du Comité populaire provincial Dao My a déclaré que les autorités avaient déterminé l’objectif de construire le géoparc de Phu Yên en vue d’obtenir l’accréditation de géoparc mondial par l’UNESCO afin de préserver et de promouvoir ses valeurs patrimoniales et de promouvoir un développement économique et social durable.Le directeur du musée de géologie Truong Quang Quy a précisé que la zone proposée pour la création du géoparc de Phu Yên couvre 1.575 km2, y compris la ville de Tuy Hoa, les cités municipales de Sông Câu et Dông Hoa, le district de Tuy An et des parties des districts de Phu Hoa et Son Hoa.Le Dr Bui Viêt Hung, de l’Institut européen de recherche, a affirmé que la construction d’un géoparc mondial est un catalyseur pour le développement du tourisme durable.Le président du Comité populaire provincial Trân Huu Thê a déclaré que Phu Yên met en œuvre son plan pour la période 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2050, créant une condition favorable pour élaborer un plan détaillé pour le projet de géoparc. – VNA