La délégation du comité populaire provincial examine les préparatifs pour les SEA Games 31. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) – Une délégation du comité populaire de Bac Ninh est allée le 26 avril réexaminer les préparatifs pour les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Cette province septentrionale accueillera les compétitions de quatre des 40 disciplines des SEA Games 31: boxe, kickboxing, tennis et handball.

Selon le calendrier des SEA Games 31, du 6 au 23 mai, les épreuves de boxe et de kickboxing se dérouleront dans le gymnase de la province, dans la ville de Bac Ninh, les épreuves de handball à l'Université d'éducation physique et sportive de Bac Ninh, dans la ville de Tu Son, et les épreuves de tennis dans la zone urbaine Hanaka Paris Ocean Park, ville de Tu Son.

Jusqu'à présent, la province a presque achevé ses préparatifs pour cet événement sportif régional.

"Les SEA Games 31 seront une bonne occasion pour Bac Ninh de promouvoir son image en tant que localité dynamique, amicale et ayant une riche tradition culturelle", a déclaré la présidente du comité populaire provinciale Nguyen Huong Giang.

Elle a demandé aux autorités des villes de Bac Ninh et Tu Son de garder leurs rues propres et vertes pour créer une bonne impression auprès des délégations participantes. -VNA