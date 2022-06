Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang (Nord) prévoit de se concentrer sur l’accélération de la transformation numérique et la construction d’une administration électronique, d’une économie numérique et d’une société numérique, selon le Comité populaire provincial.

Au Centre de services d’administration publique de Bac Giang. Photo: bacgiang.gov.vn

Cette décision vise à profiter à la fois aux particuliers et aux entreprises, à améliorer l’efficacité de la gouvernance locale et à stimuler la relance socio-économique.



La priorité sera accordée aux soins de santé, à l’éducation, à l’environnement et aux ressources naturelles, à l’industrie et à l’attraction des investissements, à l’agriculture, aux transports et à la logistique, au tourisme, aux médias et à la justice.



La province prévoit de transformer ses services postaux traditionnels vers l’ère numérique qui représentent un élément essentiel de l’infrastructure de l’économie numérique afin de promouvoir une administration électronique et une société numérique.



Elle envisage la transition numérique des infrastructures de télécommunications dans le but d’étendre la couverture des services 5G à toutes les zones résidentielles d’ici la fin de cette décennie.



Bac Giang construit et modernise également des câbles à fibre optique intra et interprovinciaux pour suivre la croissance des services locaux à large bande et des villes intelligentes.



Les câbles de télécommunication seront souterrains dans tous les nouveaux parcs industriels, zones résidentielles et urbaines. À ce jour, environ 40 à 50% des parcs industriels, des zones résidentielles et urbaines existants ont des câbles installés et enterrés sous le sol.



D’ici à 2030, la province concentrera ses efforts sur l’expansion des plates-formes numériques, tout en appliquant de nouvelles technologies numériques dans les réformes de l’administration publique, la construction de villes intelligentes et le perfectionnement des infrastructures pour l’administration électronique.



Elle prévoit de développer un centre de données provincial et une base de données pour stimuler les secteurs économiques clés. Dans le même temps, un centre d’opérations de sécurité sera créé pour faciliter le fonctionnement sûr du gouvernement électronique.



En outre, la province utilisera également les technologies de la quatrième révolution industrielle (industrie 4.0) pour accélérer les paiements sans numéraire, la surveillance automatisée de l’environnement et les dossiers de santé électroniques, tout en développant le contenu numérique, les médias et le marketing et en favorisant l’industrie créative et l’écosystème de contenu numérique.



Il y a actuellement cinq opérateurs de réseau mobile à Bac Giang avec plus de 1.400 stations de base d’émission et de réception (BTS) et plus de 5.200 km de câbles, dont 10% sont souterrains. La couverture des réseaux mobiles 3G et 4G dans la province a atteint 100%.



Tous les départements ainsi que les administrations aux niveaux de district et de commune ont connecté leur LAN au WAN de la province (CPNet) et à deux centres de données.



Le nombre de demandes traitées par ses guichets uniques numériques a atteint 100%. Tous les employés publics possèdent un compte de messagerie professionnel pour les services publics. La province a accordé plus de 4.500 certificats numériques à des organisations locales et à des particuliers, tous les titulaires appliquant des signatures numériques.



Bac Giang vise à fournir 100% des services publics au niveau 4 d’ici à la fin 2025 sur diverses plates-formes, y compris les appareils mobiles. Le niveau 4 est le plus élevé pour les services publics en ligne, qui permet aux utilisateurs de remplir et de soumettre des formulaires et de payer des frais en ligne.



Plus de 95% des documents, les demandes au niveau provincial seront alors traitées en ligne tandis que les taux de documents et de demandes traités en ligne aux niveaux des districts et des communes devraient atteindre respectivement 85% et 65%.



D’ici à 2025, plus de 60% des activités de contrôle des organes de gestion de l’État dans la province seront effectuées en ligne. L’économie numérique représentera environ 25% du produit intérieur brut régional (PIBR) de la province.



Bac Giang comptera plus de 800 entreprises numériques et 100% des ménages et toutes les unités administratives au niveau communal auront accès au réseau haut débit en fibre optique dans la même année. Deux villes intelligentes seront construites dans la ville de Bac Giang et le district de Viêt Yên.



Au total, 440 entreprises d’informatiques et de télécommunications opèrent à Bac Giang, générant plus de 124 billions de dôngs (5,35 milliards de dollars) de revenus. – VNA