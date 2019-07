Jiangsu (VNA) – Le secrétaire du comité du Parti de la province chinoise de Jiangsu, Lou Qinjian, a déclaré lundi 8 juillet que Jiangsu souhaitait promouvoir la coopération et partager avec le Vietnam ses expériences dans le développement des parcs économiques et industriels, les échanges populaires, la culture et le tourisme.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et le secrétaire du comité du Parti de la province chinoise de Jiangsu, Lou Qinjian. Photo: VNA

Il a fait cette déclaration lors d’une rencontre avec la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, à Nanjing, capitale de la province du Jiangsu.

Avec une population de près de 80 millions d’habitants, le Jiangsu est la deuxième économie de la Chine, avec une croissance annuelle de 6,7%.

Près de 600 Vietnamiens font leurs études dans le Jiangsu, qui abrite près de 100 établissements d’enseignement supérieur, plus que ceux de Pékin et de Shanghai. La province prend également les devants en matière d’applications scientifiques et technologiques, a-t-il fait savoir.

Selon lui, la province dispose d’une ligne de chemin de fer reliant les ports maritimes à l’ouest de la Chine. Elle est en train de restructurer son économie et est également forte dans les secteurs de la fabrication et de la transformation.

Pour sa part, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a déclaré qu’il s’agit de sa première visite à Nanjing et que sa visite en cours s’ à l’invitation du président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Li Zhanshu.

Elle a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens chérissent toujours l’amitié traditionnelle Vietnam-Chine cultivée par les Présidents Hô Chi Minh et Mao Zhedong et des générations de dirigeants vietnamiens et chinois, ce qui constitue également un bien précieux commun des deux Partis, des deux États et des deux peuples.

Nguyên Thi Kim Ngân s’est réjouie du fait que le Jiangsu contribue pour plus de 15 milliards de dollars à plus de 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux.

Elle a déclaré que le Vietnam a participé à nombre d’accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux avec des pays du monde entier, dont derrièrement l’accord de libre-échange Union européenne-Vietnam et l’accord de protection des investissements Union européenne-Vietnam.

Elle a salué la Chine en tant que le plus grand partenaire commercial du Vietnam alors que le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Chine dans l’ASEAN.

Dans la politique extérieure du Vietnam, la Chine est un partenaire de premier plan, en particulier dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l’économie, de la science et de la technologie et des échanges populaires, a-t-elle souligné.

Passant en revue les liens bilatéraux en matière d’éducation et de tourisme, la dirigeante vietnamienne a dit que des vols charters ont transporté des passagers de Nanjing, Changzhou à Nha Trang, Dà Nang, entre autres.

S’agissant des échanges populaires, elle a souhaité que les localités chinoises, dont le Jiangsu, respectent les engagements pris lors des visites des dirigeants des deux pays, approfondissant ainsi le partenariat bilatéral de coopération stratégique intégrale. -VNA