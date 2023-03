Le Vietnam s'intéresse toujours au développement des enfants et à la protection de leurs droits. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors du point presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenu le 23 mars à Hanoï, la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a exprimé le point de vue devant l'information donnée par le Rapport annuel sur les droits de l’homme 2022, rendu public le 20 mars.

Le Département d'État américain a mentionné dans ce rapport qu’un certain nombre de pays asiatiques, dont le Vietnam, ont "gravement et systématiquement violé les droits de l'homme".

À cet égard, Pham Thu Hang a souligné que la protection et la promotion des droits de l'homme était une politique cohérente du Vietnam. Le Vietnam considère toujours l’homme comme le centre, la force du processus de renouveau et de développement du pays. Le Vietnam fait toujours des efforts dans le but d'améliorer la vie, le droit de profiter des populations, et de ne laisser personne de côté. Les libertés et droits fondamentaux de l'homme sont inscrits dans la Constitution du Vietnam, protégés et promus par des documents juridiques spécifiques et mis en œuvre dans la pratique.



«Le Vietnam regrette que le Rapport annuel sur les droits de l’homme 2022 du Département d'État américain ait fait des déclarations impartiales basées sur des informations inexactes sur la situation réelle au Vietnam. Le Vietnam est toujours prêt à avoir des discussions franches et ouvertes dans un esprit constructif avec les États-Unis sur des questions différentes pour renforcer la compréhension et contribuer au développement du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis", a souligné la porte-parole adjointe Pham Thu Hang. - VNA