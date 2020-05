Il faut protéger les enfants des abus sur internet. Photo : internet

Hanoï (VNA)- Un séminaire de collecte d'avis pour le projet de protection et d’assistance des enfants sur internet, période 2020-2025, a eu lieu le 28 mai à Hanoï.

Ce séminaire a été organisé par le ministère de l’Information et de la Communication et l’UNICEF au Vietnam.

Lors de ce séminaire, des orateurs ont avancé des propositions sur l’amélioration de l’efficacité de l’application des règlements juridiques, des mécanismes de coordination inter-branches dans la protection des enfants sur internet, le développement d'applications et de produits de qualité convenant aux enfants. En plus, les experts ont avancé des initiatives sur l’efficacité de la communication pour sensibiliser les gens sur les questions mentionnées dans ledit projet.

Le projet, qui fait partie du programme de missions 2020 du gouvernement, sera soumis au Premier ministre en juin prochain. Ce projet conçu par le Premier ministre, le ministère de l’Information et de la Communication en coopération avec le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, celui de l’Education et de la Formation et celui de la Sécurité publique vise à protéger les enfants des abus sur internet, les assister à avoir des interactions saines et créatives sur la Toile.

Le Vietnam recense plus de 24 millions d’enfants de moins de 16 ans. L’internet pénétrant tous les aspects de la vie, les enfants sont les plus susceptibles d'être affectés par toutes sortes de dérives du Net.-VNA