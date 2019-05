Hanoi (VNA) – Un séminaire sur le rôle de la propriété intellectuelle dans la promotion du développement socio-économique a été organisé conjointement jeudi 9 mai à Hanoi par le ministère des Sciences et des Technologies et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le ministre des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh lors du séminaire. Photo : VnExpress

L’événement est destiné à incorporer les questions relatives à la propriété intellectuelle dans les politiques et activités des secteurs et des domaines socio-économiques.

Les participants ont souligné le rôle joué par la propriété intellectuelle dans le développement des secteurs socio-économiques, allant de l’industrie à l’agriculture et à la culture, en passant par la santé, l’éducation et l’environnement.

Ils ont convenu que la propriété intellectuelle contribuait à la construction des orientations, objectifs, missions et mesures, servant ainsi d’outil à la réalisation des objectifs de développement des secteurs, des localités et de la nation.

Le séminaire a discuté des moyens d’introduire le contenu de la propriété intellectuelle dans les politiques de développement socio-économique dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.

Le but consiste à déterminer le rôle des ministères et des secteurs dans l’incorporation et le développement des questions de propriété intellectuelle dans les politiques de développement sectoriel et à acquérir les recommandations d’experts sur la Stratégie nationale de propriété intellectuelle.

Dans son allocution, le ministre des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh, a souligné que les pays du monde entier devaient s’appuyer sur le développement scientifique et technologique et l’innovation pour atteindre la croissance économique.

Les participants ont souligné qu’il importait que les organismes de gestion étatique à tous les niveaux définissent des politiques de développement socio-économique fondées sur la science et la technologie, ajoutant qu’il était nécessaire de créer des liens pour promouvoir l’innovation dans les instituts de recherche, les universités et les entreprises.

Andrew Michael Ong, directeur du Bureau régional de l’OMPI pour l’Asie et le Pacifique, a déclaré que, pour rester compétitifs, les pays et les entreprises devaient toujours être à la pointe de l’innovation sous toutes ses formes.

Le Vietnam doit, selon lui, améliorer les capacités et l’efficacité de l’établissement, de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que prêter une attention particulière à la sensibilisation du public à l’importance, au respect et à la protection des droits de propriété intellectuelle. -VNA