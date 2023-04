Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue (droite), reçoit le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz en septembre 2022. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La prochaine visite officielle à Cuba du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Hue, revêt des significations importantes, car elle contribuera à resserrer les relations entre les deux pays dans divers domaines, ainsi qu'à renforcer les liens interparlementaires, a déclaré l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén.



Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le diplomate cubain a souligné l'importance de cette visite de l'un des plus hauts dirigeants du Vietnam à Cuba, sur invitation du président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández.

Le dirigeant cubain Fidel Castro lors de sa visite au Vietnam du 12 au 17 septembre 1973. Photo: VNA

Cette visite intervient dans le contexte où les deux pays préparent de nombreuses activités pour commémorer le 50e anniversaire de la visite du dirigeant Fidel Castro dans la zone libérée du Sud Vietnam à Quang Tri (septembre 1973) et le 60e de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam (25 septembre 1963), a-t-il dit, ajoutant que Fidel Castro fut le premier et le seul chef d'État étranger à se rendre dans la zone libérée du Sud Vietnam.



Indiquant que Vuong Dinh Hue prononcerait le 19 avril un discours devant l'AN de Cuba, l’ambassadeur cubain a affirmé qu’il s’agirait d’un événement historique et extrêmement spécial car ce serait un jour très important pour Cuba, le jour de la Victoire de Playa de Girón (le 19 avril). Ce sera aussi le jour où la 10e Assemblée nationale de Cuba tiendra sa première session après les élections générales du 26 mars.



Selon l'ambassadeur de Cuba, les deux pays entretiennent des relations fraternelles et se soutiennent mutuellement dans la lutte pour le développement, la défense de la souveraineté et de l'indépendance.

Le directeur général adjoint du Département général des réserves d'État, La Van Thinh (droite), remet symboliquement 5.000 tonnes de riz à l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén. Photo: Vietnam+

En tant que deux pays socialistes, dirigés par les Partis communistes vietnamien et cubain, le Vietnam et Cuba poursuivent la même chose : une vie meilleure et la justice sociale pour les peuples, chacun dans son modèle de développement. Selon l'ambassadeur cubain, c'est l'occasion pour les deux pays, à travers leurs relations privilégiées, de développer un profond échange d'expériences.



En outre, Cuba et le Vietnam disposent de domaines importants pour compléter leurs économies. Le Vietnam est un important fournisseur de nombreux produits pour le pays des Caraïbes, notamment le riz et les produits technologiques. Et Cuba, pour sa part, a développé des secteurs où il y a des produits traditionnels comme le tabac, le rhum, et a fait de grandes avancées dans le génie génétique, la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique et la médecine.

L'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén. Photo: VNA

Concernant les liens de coopération entre les deux organes législatifs, Orlando Hernández Guillén a rappelé que ces relations existaient depuis longtemps, jouant un rôle vital pour le développement socio-économique de chaque pays.



Il a indiqué que dans le cadre de cette visite, les deux parties discuteraient de leur coopération dans divers domaines et signeraient de nombreux accords importants. -VNA