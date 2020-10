Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Le gouvernement japonais a officiellement annoncé vendredi 16 octobre que le Premier ministre Suga Yoshihide se rendra au Vietnam et en Indonésie du 18 au 21 octobre pour discuter des mesures visant à renforcer les relations avec deux pays clés en Asie du Sud-Est.

Le Premier ministre Suga Yoshihide et son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc discuteront des mesures de coopération pour développer les relations bilatérales dans le cadre d'un partenariat stratégique approfondi, a déclaré à la presse le chef du Cabinet et porte-parole du gouvernement japonais, Katsunobu Kato.

A cette ocacsion, le dirigeant japonais affirmera la coopération du Japon avec le Vietnam en vue des sommets de l'ASEAN prévus en novembre prochain. Au cours de son séjour au Vietnam, le Premier ministre japonais devra prononcer un discours important sur la politique du Japon envers l'ASEAN.

En Indonésie, le Premier ministre japonais et le président Widodo aborderont des mesures de coopération dans de nombreux domaines, y compris la prévention et la lutte contre le Covid-19, afin de développer davantage le partenariat stratégique bilatéral, a indiqué Katsunobu Kato.

Lors de ses visites au Vietnam et en Indonésie, le Premier Ministre japonais parlera à son tour de la coopération pour réaliser l'Indo-Pacifique libre et ouvert, et discutera des mesures pour faire face aux questions régionales et internationales, y compris les questions liées à la Mer Orientale et celles coréennes.

Le même jour, lors d’un forum à Tokyo, le Premier ministre Suga Yoshihide a également annoncé sa tournée au Vietnam et en Indonésie et a estimé qu'il s'agissait de deux pays indispensables dans la mise en œuvre d'un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Il a déclaré qu'à travers cette visite, il souhaite que la communauté internationale et les Japonais comprennent le désir de Tokyo de jouer un rôle clé pour la prospérité et la paix de la région.

Ce serait la première tournée à l’étranger Premier ministre japonais Suga Yoshihide, un mois seulement après sa prise de fonction. - VNA