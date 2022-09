Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, le 19 septembre 2021 à La Havane. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Thanh Tung, a affirmé les significations particulières de la prochaine visite au Vietnam, du 28 septembre au 2 octobre, du Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz.

La prochaine visite de Manuel Marrero Cruz, la première d’un Premier ministre cubain au Vietnam depuis 49 ans, permettra de renforcer la solidarité fraternelle, la coopération intégrale et la confiance mutuelle entre les Partis, les États et les peuples des deux pays, a déclaré l’ambassadeur Le Thanh Tung, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Ce sera également une occasion pour les hauts dirigeants des deux pays de discuter des orientations et mesures spécifiques pour promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement, a-t-il ajouté.

Selon l’ambassadeur Le Thanh Tung, la coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement est l’un des points forts des relations Vietnam-Cuba. Les deux pays possèdent des potentiels et atouts pour s’entraider et se compléter pour un développement mutuel.

L’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Thanh Tung. Photo: VNA

Durant le séjour du Premier ministre cubain au Vietnam, les hauts dirigeants des deux pays discuteront des mesures pour améliorer l’efficacité du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba et promouvoir la coopération entre entreprises, notamment dans l’agroalimentaire, les énergies renouvelables, le tourisme...

L’ambassadeur vietnamien a déclaré espérer que de nombreux contrats et projets seraient conclus lors de la prochaine visite du Premier ministre cubain.

Le diplomate a en outre indiqué qu’un plan d’action commun concernant la mise en œuvre de l’Agenda médical bilatéral pour la période 2023-2025 devrait être signé à cette occasion.-VNA