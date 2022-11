Phnom Penh, 6 novembre (VNA) - Les médias cambodgiens ont décrit la prochaine visite au Cambodge du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, les 8 et 9 novembre, comme un moment fort de l'amitié entre les deux pays.

Swiftnews et le site Web de l'Académie royale du Cambodge (RAC) ont publié les 4 et 5 novembre un article approfondi d'Uch Leang, directeur adjoint du Département d'études asiatiques, africaines et moyen-orientales de l'Institut des relations internationales de l'ARC, mettant en vedette la visite du chef du gouvernement vietnamien.

Ce chercheur a déclaré que la visite avait lieu ans un contexte dincertitudes régionales et mondiales, en tête la pandémie de COVID-19, les conflits géopolitiques entre les grandes puissances et la situation au Myanmar.

Le site Web de l'Académie royale du Cambodge (RAC) a publié les 4 et 5 novembre un article, mettant en vedette la visite du chef du gouvernement vietnamien. (capture d'écran)

Il a affirmé que le Vietnam et le Cambodge ont continué de consolider leurs relations de bon voisinage, leur amitié traditionnelle et leur soutien mutuel afin de maintenir la stabilité socio-politique et de stimuler le développement socio-économique de chaque pays.

Uch Leang a également passé en revue les réunions de haut niveau et visites à tous les niveaux dans le cadre des activités de célébration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (1967-2022) et de l'Année de l'amitié Vietnam-Cambodge 2022, et a souligné les résultats de la coopération entre les deux pays aussi bien dans la politique, l'investissement, la culture que les affaires sociales, la défense et la sécurité, ainsi que la coopération au sein de l'ASEAN.

D'autres médias locaux tels que l'agence de presse nationale Agence Kampuchea Presse (AKP), Rasmei Kampuchea, Khmer Times et DAPnews, ainsi que des sites Internet, ont également accordé de l'espace à cette visite.

Selon les articles, le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera et s'entretiendra avec le roi et les dirigeants cambodgiens, et les deux pays prévoient de signer un certain nombre d'accords de coopération.

Le 31 octobre, la Télévision nationale du Cambodge (TVK) a également annoncé la visite prochaine du Premier ministre vietnamien.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a déclaré le 3 novembre que le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuerait une visite officielle du 8 au 9 novembre au Cambodge et assisterait du 10 au 13 novembre aux 40e et 41e sommets de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et aux sommets connexes.

La visite du Premier ministre vietnamien et sa participation à ces événements se feront à l'invitation de son homologue cambodgien et président de l'ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen, a déclaré le ministre.- VNA