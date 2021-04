Photo : capture de l’écran

Hanoï (VNA) - La semaine dernière, de nombreux journaux importants en Ukraine ont publié des articles analysant les succès du Vietnam durant son processus de Renouveau, de réforme économique ainsi que dans le raffermissement de son appareil d'Etat.

Le site d'informations ukrainien "Porady" a publié un article sur la nouvelle équipe dirigeante du Vietnam et les opportunités pour l'Ukraine, du directeur de l'Institut ukrainien de politique Ruslan Bortnik. L'article passe en revue les réalisations exceptionnelles du Vietnam en 35 ans de Renouveau dans divers domaines, notamment la stabilité politique, la croissance économique et un pays responsable dans l’instauration d’un environnement international de paix.

Le site from-ua.com a publié un article intitulé "Le printemps du Vietnam 2021", affirmant qu'avec ses succès dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, le Vietnam prévoyait d’accueillir de nouveau des touristes internationaux dès juillet prochain.

En outre, le journal électronique "Voix de l’Ukraine", le journal de l'Assemblée nationale ukrainienne, le site web "Golos.ua" ont tous publié des articles analysant les expériences du Vietnam dans son développement économique et son Renouveau. Ces articles insistent notamment sur la mise en œuvre réussie par le Vietnam de son double objectif de lutter contre la pandémie et de poursuivre le développement socio-économique.

Enfin, les articles mettent en évidence les domaines et potentiels de coopération entre le Vietnam et l'Ukraine, et expriment leur confiance en les nouveaux dirigeants du Vietnam pour amener ce pays vers de nouveaux succès.-VNA