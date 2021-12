Hanoi, 17 décembre (VNA) - Dans un article publié le 16 décembre, le Times of India a noté que la visite officielle du président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê en Inde intervenait juste après la visite du président russe Vladimir Poutine et qu’elle revêtait une grande importance puisque l’Inde et le Vietnam entretiennent des relations très étroites avec la Russie.

Photo : VNA

Lors de la visite du président russe en Inde, les deux parties avaient discuté de la possibilité d’une coopération conjointe dans la construction d’une centrale nucléaire dans un pays tiers, comme cela a été le cas au Bangladesh. Cela ouvre la possibilité d’une coopération trilatérale Inde-Russie-Vietnam pour construire des centrales nucléaires au Vietnam.

L'article a souligné que le Vietnam constitue le partenaire le plus proche de l'Inde en Asie du Sud-Est. Les relations Vietnam-Inde ont une nouvelle dimension avec des intérêts communs sur la stratégie, la politique, la sécurité et l’économie. Tous deux souhaitent la paix, la stabilité et la sécurité dans la région et croient au multilatéralisme.

L’auteur a qualifié de miraculeuse la croissance économique du Vietnam pendant la pandémie.

Le Vietnam est en passe de devenir un centre de production majeur, et les relations stratégiques entre le Vietnam et l’Inde sont importantes pour la garantie de la paix, de la prospérité et de la stabilité dans la région Indo-Pacifique, a-t-il conclu. - VNA