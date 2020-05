Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 16 mai, certains journaux égyptiens tels que Events Magazine News, Al Nassher et The Egyptian Gazette ont publié des articles sur le Président Ho Chi Minh et le Vietnam, soulignant les réalisations socioéconomiques du pays de l’Asie du Sud-Est et son rôle croissant en Asie.



Ces journaux ont rappelé la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh à l'occasion du 130e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890). De nombreuses photos et documents sur le grand leader national vietnamien ont également été publiés le même jour. Une bonne façon pour les médias égyptiens de reconnaître et d’apprécier le rôle du Président Ho Chi Minh dans la lutte et la libération nationale du Vietnam.



Le journal The Egyptian Gazette considère le Vietnam comme un tigre en hausse en Asie avec une croissance du PIB de 7% l'année dernière, le revenu moyen par habitant de près de 2.800 dollars et le taux des ménages pauvres s'étant réduit à 1,45%.



Le Vietnam est l'un des pays à plus forte progression de l'indice de développement humain (IDH) au monde. Les investissements étrangers directs au Vietnam en 2019 ont dépassé 38 milliards de dollars, niveau le plus élevé enregistré au cours de la dernière décennie.



Les journaux ont évoqué le "double rôle" de Hanoï cette année en tant que président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. Le Vietnam avait rempli avec succès sa mission de président du Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier dernier, pour lequel il a reçu une haute estime de la part des dirigeants de l'Organisation des Nations Unies (ONU).



S’agissant de la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19, l’ONU et la communauté internationale ont exprimé leur admiration devant les réalisations du Vietnam dans ce combat. La communauté internationale a hautement apprécié des efforts et des mesures drastiques prises par le Vietnam pour empêcher la propagation du coronavirus.



Comme l'Égypte, le Vietnam a également envoyé des fournitures médicales pour soutenir les pays durement touchés par la pandémie.



Concernant les perspectives de coopération bilatérale, la presse égyptienne a indiqué que les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Egypte avaient atteint 500 millions de dollars et l'Égypte était devenu le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique.



Elle a souligné l'objectif fixé de porter le commerce bilatéral à un milliard de dollars à l'avenir. Le Vietnam, en tant que président de l'ASEAN en 2020, pourrait servir de passerelle pour relier le Caire à d'autres pays de la région, ce qui aidera le gouvernement égyptien à renforcer la politique de "regard vers l'Est". -VNA