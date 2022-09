Vientiane (VNA) - Les grands journaux du Laos comme Pasaxon (Peuple), le journal PathetLao, Vientiane Times... ont tous solennellement publié le 6 septembre en première page deux interviews du président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et du secrétaire général et président du Laos Thongloun Sisoulith accordées à la presse lao et vietnamienne, à l'occasion du 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Laos, Laos - Vietnam (5/9/1962- 2022).

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc accorde une interview à la presse à l'occasion du 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Laos, Laos - Vietnam (5/9/1962- 2022). Photo : VNA

Le journal Pasaxon (Peuple), porte-parole du Parti révolutionnaire populaire lao, le journal PathetLao de l’agence de presse du Laos ont publié le texte intégral des deux interviews des dirigeants des deux pays, mettant l'accent sur la le processus de formation des relations spéciales Laos - Vietnam et l'importance de l'établissement des relations diplomatiques Laos - Vietnam et la signification de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.





Vientiane Times a publié le 6 septembre un article intitulé "Le président Thongloun Sisoulith souligne l'importance des relations diplomatiques Laos-Vietnam".

Selon l'article, le président lao Thongloun Sisoulith a souligné l'importance des relations diplomatiques entre le Laos et le Vietnam pour les deux peuples, affirmant que l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos le 5 septembre 1962 est le résultat de la victoire des deux pays dans la lutte révolutionnaire contre la domination étrangère.

L'établissement de relations diplomatiques bilatérales est un événement ayant une signification historique importante, un résultat du processus de lutte politique et diplomatique.

Selon le journal Vientiane Times, les présidents lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong considèrent toujours la grande amitié, la solidarité particulière et l'alliance de combat avec le Parti communiste du Vietnam, l'Armée et le peuple vietnamien comme la force décisive pour toutes les victoires de la révolution lao. Ce qui a créé un héritage de grande amitié et de solidarité particulière entre le Laos et le Vietnam qui continue d'être rappelé et honoré à ce jour.

Selon Vientiane Times, dans son discours lors de l'événement, le président lao Thongloun Sisoulith a également exhorté les deux pays à renforcer la coopération, l'entraide et à créer les conditions pour soutenir le développement et apporter des avantages accrus aux habitants de chaque pays, appelé les gouvernements des deux pays à mettre en œuvre les accords signés par les dirigeants du Laos et du Vietnam afin de renforcer la relation de coopération bilatérale, à construire une frontière commune pacifique et stable, créant les conditions permettant aux personnes situées le long de la frontière des deux pays de voyager, de faire des affaires et de se développer ensemble...

Le journal Pasaxon a également publié le même jour le texte intégral de l'interview de l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung, sur les facteurs objectifs et scientifiques qui ont créé la relation particulière Vietnam-Laos, ainsi que les messages que les deux pays veulent transmettre à l'opinion publique nationale et internationale en organisant conjointement une série d'activités pour célébrer l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam-Laos et Laos-Vietnam.

La Radio et la Télévision nationales du Laos ont également diffusé ces derniers jours des informations saluant la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays Vietnam - Laos, Laos - Vietnam au cours des 60 dernières années… - VNA