Phnom Penh (VNA) - Les principaux organes de presse cambodgiens ont publié ces derniers jours de nombreux articles sur les relations de «bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme» entre les deux pays à l’occasion du 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques (24 juin).

Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen et son homologue vietnamien Pham Minh Chinh lors de la cérémonie commémorant le 45e anniversaire du “Chemin vers le renversemement du régime génocidaire de Pol Pot”, le 20 juin. Photo : VNA

Dans son article publié le 23 juin, l’Agence Kampuchea Presse (AKP) a déclaré que les relations diplomatiques bilatérales ont été établies au plus fort de la lutte inébranlable du peuple vietnamien contre les envahisseurs étrangers.

L’établissement des liens à cette époque a démontré le soutien significatif du Cambodge au Vietnam dans la cause de libération nationale et de réunification sous la direction du Président Hô Chi Minh, et a affirmé le soutien ferme et sincère du Vietnam à la lutte pour sauvegarder l’indépendance et la neutralité du Cambodge sous la direction de son chef de l’État Samdech Norodom Sihanouk.

L’article a également cité l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, disant que les réalisations des liens bilatéraux au cours des 55 dernières années ne sont pas seulement la victoire de la lutte pour la libération nationale dans chaque pays, mais aussi leur développement dans tous les domaines.

Cela apporte des contributions positives à la croissance de chaque pays, ainsi qu’à la consolidation et au renforcement des relations bilatérales sous la devise du bon voisinage, de l’amitié traditionnelle, de la coopération intégrale et de la durabilité à long terme, selon l’AKP.

Dans un article publié le même jour, la version électronique du quotidien Koh Santepheap (Île de la paix) a écrit qu’au cours des 55 dernières années, à travers de nombreux hauts et bas de l’histoire, le Vietnam et le Cambodge ont surmonté beaucoup de grands défis pour développer davantage leur amitié traditionnelle et leur coopération dans divers domaines.

Les relations bilatérales ont également connu de solides progrès avec de nombreuses étapes importantes grâce à des échanges de délégations de haut niveau, selon le journal, rappelant les résultats de la visite d’État au Cambodge du président vietnamien Nguyên Xuan Phuc en décembre 2021.

De nombreux organes et organisations centraux au Cambodge tels que le ministère de l’Information et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ont également partagé et diffusé des messages sur l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge. – VNA