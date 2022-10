La présidente singapourienne, Halimah Yacob, arrive à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 16 octobre, la présidente de Singapour, Halimah Yacob, et son époux, ont entamé leur visite d'État au Vietnam du 16 au 20 octobre, à l'invitation du président Nguyen Xuan Phuc.



Il s'agit de la première visite d'État d'un chef d'État étranger au Vietnam depuis le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et de la première visite à l'étranger de la présidente singapourienne depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19.



La visite est organisée dans le contexte où les deux pays célébreront le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de l'établissement de leur partenariat stratégique en 2023.



Dans le cadre de la visite, la dirigeante singapourienne rendra hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée, assistera à la cérémonie d’accueil officielle et s’entretiendra avec le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Elle rendra des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, au président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et au Premier ministre, Pham Minh Chinh.



La présidente singapourienne rencontrera également le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, visitera le parc industriel VSIP1, travaillera avec les autorités de Bac Ninh et se rendra à Ho Chi Minh-Ville.



La visite d'État au Vietnam de la présidente Halimah Yacob contribuera à renforcer la confiance politique et à promouvoir la coopération multiforme entre les deux pays. Elle facilitera également la connectivité entre les deux économies pour s’orienter vers une connectivité économique sur la base numérique.-VNA