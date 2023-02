Hanoi (VNA) – La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuân a remis lors d’une cérémonie tenue vendredi 24 février à Hanoi les décisions de nomination à 15 ambassadeurs du Vietnam auprès des pays asiatiques, européens, américains et africains pour le mandat 2023-2026.

La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuân (10e à partir de la gauche) et les nouveaux ambassadeurs, à Hanoi, le 24 février. Photo: VNA

Dans ses remarques, la dirigeante vietnamienne a souligné l’importance de la diplomatie pour le développement national ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement régionaux, et les énormes tâches pour le secteur diplomatique dans un contexte d’incertitudes mondiales.Le secteur diplomatique, y compris les organes de représentation du Vietnam à l’étranger, devrait être à l’avant-garde de la construction et de la défense nationales, et devrait renouveler constamment les mentalités en réponse à la situation, a-t-elle déclaré.Elle a demandé aux ambassadeurs de déployer des efforts pour contribuer à la construction d’un secteur diplomatique moderne, complet, fort et durable, avec les trois piliers que sont la diplomatie du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie entre les peuples.Les diplomates doivent s’efforcer de promouvoir la coopération entre le Vietnam et d’autres pays dans tous les domaines et utiliser la diplomatie bilatérale et multilatérale, a-t-elle poursuivi.Elle a également demandé aux ambassadeurs de jouer un rôle plus actif dans la diplomatie économique, tout en prêtant attention à la diplomatie culturelle et à la diplomatie entre les peuples avec des formes innovantes et adaptées.La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuân s’est déclarée convaincue que que les ambassadeurs accompliraient de manière exceptionnelle les tâches à eux assignées.Au nom des diplomates, l’ambassadeur Ngô Huong Nam s’est engagé à tout mettre en œuvre pour accomplir les tâches, contribuant ainsi à renforcer l’amitié entre le Vietnam et les autres pays. – VNA