Hanoi (VNA) - Le peuple cambodgien est reconnaissant à jamais envers le soutien et le sacrifice des experts et soldats volontaires vietnamiens pour le renversement du régime des Khmers rouges en 1979, a affirmé lundi à PhnomPenh la vice-première ministre cambodgienne Men Sam An à Nguyên Thi Thanh, la présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge.

Photo : VOV

«Le Vietnam et le Cambodge sont des frères et des voisins qui partagent le fleuve du Mékong. La relation stratégique et l'amitié traditionnelle entre nos deux peuples sont indivisibles. Nos deux pays ont traversé des guerres pour protéger l’indépendance et la paix. Aujourd’hui, notre relation se développe de plus en plus», a-t-elle souligné.

Nguyên Thi Thanh, a déclaré que le Vietnam ferait de son mieux avec le Cambodge pour préserver et renforcer l'amitié, la solidarité et la coopération intégrale entre les deux nations. - VOV/VNA