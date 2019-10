La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a eu le 5 octobre à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, en visite officielle au Vietnam.

A cette occasion, Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que le Vietnam tenait toujours en haute estime ses belles relations avec le Cambodge afin de renforcer la confiance politique mutuelle et la coopération mutellement avantageuse entre les deux pays.

Elle a indiqué que l’Assemblée nationale étudierait, lors de sa prochaine session, la ratification de deux documents récemment signés entre le Vietnam et le Cambodge reconnaissant l’achèvement des 84% des travaux de démarcation et de bornage de la frontière terrestre commune.

Après avoir informé la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne des résultats de cette visite officielle au Vietnam, le Premier ministre cambodgien a remercié le Vietnam pour ses aides dans la formation de ressources humaines. Il s’est déclaré convaincu que les Assemblées nationales des deux pays approuveraient rapidement les deux documents récemment signés.

Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré souhaiter que les travaux de délimitation et de bornage de la frontière terrestre commune entre les deux pays soient achevés dans les meilleurs délais, et que le Premier ministre Hun Sen continue de soutenir les personnes d’origine vietnamienne vivant au Cambodge. Elle a également affirmé les belles relations entre l’organe législatif vietnamien et le Sénat, l’Assemblée nationale du Cambodge. -VNA