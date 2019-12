La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et d'anciens commandos, lors de la rencontre lundi. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam, du 30e de la Journée de la défense nationale et du 53e de la Journée des commandos, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a rencontré lundi à Hanoï 67 anciens commandos exemplaires de différentes époques.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, la présidente de l’Assemblée nationale a adressé aux anciens commandos ses sincères et profonds remerciements pour leurs contributions à la lutte pour l’indépendance et la réunificiation nationales. Elle a souligné que le Parti, l’Etat et le peuple mémorisaient toujours les sacrifices et les grandes contributions d’anciens combattants à la Patrie et s’intéressaient toujours à l’amélioration des soins des personnes méritantes. Elle a annoncé que le Comité permanent de l’Assemblée nationale étudiait l’amendement de l’Ordonnance sur le traitement des personnes méritantes pour une meilleure efficacité.



Affirmant la politique constante du Parti et de l’Etat de défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie, Nguyen Thi Kim Ngan a insisté sur les efforts de l’Assemblée nationale pour améliorer les textes juridiques sur la sécurité et la défense nationale. Elle a déclaré souhaiter que les anciens combattants participent activement à l’édification et à la défense du Parti, de l’Etat, du régime socialiste et à la défense du peuple. Elle a également émis le souhait que les anciens combattants, dont les anciens commandos, s’entraident pour surmonter les difficultés et participer au développement national.



A l’approche du Nouvel An 2020, la présidente de l’Assemblée nationale a adressé ses meilleurs voeux aux anciens commandos et leurs proches. -VNA