Hai Phong (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a adressé vendredi 20 décembre à Hai Phong ses meilleurs vœux à l’armée de mer à l’occasion du 30e anniversaire de la Fête de la défense nationale et du 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân avec des cadres et soldats de l’armée de mer, le 20 décembre à Hai Phong. Photo : VNA

«Les victoires retentissantes des forces de commando de la Marine sur les champs de bataille fluviaux, maritimes ou les victoires des bateaux non immatriculés ont créé la légende de la piste Hô Chi Minh en mer», a-t-elle déclaré.Créée en octobre 1961, cette route a permis de transporter durant les 15 années de son histoire des centaines de milliers de tonnes d’armes, de munitions et de médicaments, ainsi que des dizaines de milliers de soldats et responsables du Parti. Elle a largement contribué à la lutte anti-américaine pour la réunification nationale du pays.«Au cours de la période récente, la Marine forte de ses soldats vaillants qui ont courageusement affronté les dangers, des actes de violation de la souveraineté, des droits de souveraineté du Vietnam sur la mer et les îles est distinguée à deux reprises par le titre 'Héros des forces armées populaires' remis par le Parti et l’Etat, a-t-elle dit.La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a salué la Marine qui a accompli avec brio les tâches militaires et de défense qui lui était assignée, a affirmé la volonté et la persévérance de sauvegarder la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam.Nguyên Thi Kim Ngân a souligné la responsabilité des générations de Vietnamiens de défendre fermement la souveraineté maritime et insulaire sacrée et indissociable de la Patrie.Elle a recommandé à l’armée de mer d’attacher de l’importance à l’édification d’un comité du Parti sain et puissant sur les plans politique, idéologique et organisationnel, de poursuivre la mise en œuvre sérieuse et efficace des textes du Parti et du Bureau politique sur l’édification et le réajustement du Parti et de promouvoir le mouvement "Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh". – VNA