La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan (Photo: VNA)



Hanoï, 4 juillet (VNA) - Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l'Assemblée nationale (AN), accompagnée d’une délégation de haut rang effectuera une visite officielle en Chine du 8 au 12 juillet.La visite aura lieu à l’invitation de Li Zhanshu, président du Comité permanent du Congrès national du peuple chinois, a annoncé le Comité des affaires extérieures de l’AN.Le Vietnam et la Chine ont établi des relations diplomatiques en 1950.En 2018, les deux pays ont célébré le 10e anniversaire de la fondation du partenariat de coopération stratégique bilatéral intégral.Les échanges bilatéraux ont atteint 106,7 milliards d’USD en 2018, en hausse de 13,5% sur un an, selon les statistiques de la douane vietnamienne.Le Vietnam est le principal partenaire commercial de la Chine au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) depuis trois années consécutives, et le huitième au monde.Parallèlement, la Chine est l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam au cours des 15 dernières années et est devenue le septième investisseur étranger au Vietnam en 2018.Les échanges entre les peuples ont également été renforcés. Le nombre de touristes chinois représente 28 à 30% du nombre total d'étrangers au Vietnam. – VNA