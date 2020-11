La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, remet l’Ordre du Travail de première classe au secteur judiciaire. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a assisté le 1er novembre au 5e Congrès d’émulation patriotique du secteur judiciaire (période 2020-2025).



Dans son discours, Nguyen Thi Kim Ngan a vivement apprécié les grands efforts du ministère de la Justice pour aider le gouvernement à soumettre des rapports à l’Assemblée nationale et à son Comité permanent, demandant de réviser des documents juridiques et proposant de nombreuses idées et solutions afin de simplifier les procédures administratives. Elle a en outre estimé le rôle du ministère de la Justice dans plusieurs procès, contribuant à la défense des intérêts nationaux dans le contexte d’intégration internationale.



Pour les temps à venir, la présidente de l’Assemblée nationale a encouragé le secteur judiciaire à rechercher des mesures plus efficaces afin d’améliorer l’efficacité et les effets des mouvements d’émulation patriotique, d’accomplir au mieux les tâches assignées.



Elle a suggéré que le ministère de la Justice travaille en étroite collaboration avec les autres organes compétents pour améliorer la qualité des projets de loi, d'ordonnance et de résolution soumis à l'Assemblée nationale et à son Comité permanent. Elle a en outre souligné la nécessité de perfectionner les textes juridiques sur l'État de droit socialiste, l’économie de marché à orientation socialiste, la garantie des droits de l'homme, ainsi que le droit de maître du peuple…



A cette occasion, la présidente de l’Assemblée nationale a décerné l’Ordre du Travail de première classe au ministère de la Justice. -VNA