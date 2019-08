la présidente de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, à l'aéroport de la province d'Udon Thani. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Thaïlande, la présidente de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, s’est rendue le 28 août dans la province d’Udon Thani.



Elle a rencontré le gouverneur d’Udon Thani, Wattana Puttichat, et rendu hommage au Président Ho Chi Minh dans la zone commémorative lui dédiée dans cette province thaïlandaise. La dirigeante a en outre rencontré des Vietnamiens vivant dans la localité.



Lors de sa rencontre avec le gouverneur d’Udon Thani, Nguyen Thi Kim Ngan a remercié les autorités et les habitants de cette province pour avoir assisté les Thaïlandais d’origine vietnamienne et créé des conditions propices à la préservation et la restauration de la zone commémorative du Président Ho Chi Minh. En effet, Udon Thani est la première province thaïlandaise en termes de nombre de Thaïlandais d’origine vietnamienne. Environ 20% des Thaïlandais d’origine vietnamienne en Thaïlande vivent dans cette localité.



La présidente de l’Assemblée nationale a par ailleurs exprimé sa satisfaction devant la promotion de la coopération entre Udon Thani et la province vietnamienne de Thai Nguyen.



De son côté, le gouverneur d’Udon Thani a déclaré apprécier les contributions des Thaïlandais d’origine vietnamienne au développement local. Il a indiqué que sa province cherchait à établir des relations de jumelage avec des localités vietnamiennes et à ouvrir une ligne aérienne entre Udon Thani et le Vietnam. Il a en outre annoncé qu’une conférence de promotion du commerce serait organisée en septembre prochain à Udon Thani, avec la participation de nombreux hommes d’affaires vietnamiens.



Lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté vietnamienne à Udon Thani, Nguyen Thi Kim Ngan les a informés de la situation socio-économique du Vietnam. Elle a déclaré souhaiter que les Vietnamiens de Thaïlande continuent d’apporter leurs contributions au développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et la Thaïlande.



Le même jour, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a visité les cinq classes de vietnamien de l’école Khanh An, situées au sein de la pagode Khanh An à Udon Thani. Inaugurées en 2017, ces classes gratuites comprennent actuellement une centaine d’étudiants. -VNA