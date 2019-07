La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et Wang Yang, président du Comité national de la Conférence consultative politique du Peuple chinois (CCPPC). Photo : VNA



Pékin (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Chine, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a eu le 12 juillet à Pékin une séance de travail avec Wang Yang, président du Comité national de la Conférence consultative politique du Peuple chinois (CCPPC).



Appréciant la mise en oeuvre des trois documents juridiques concernant la frontière terrestre Vietnam-Chine, la dirigeante vietnamienne a demandé à ce que les deux pays continuent d’assurer une bonne gestion frontalière, règlent les problèmes existant ou surgissant de façon satisfaisante, et travaillent ensemble pour garantir la paix, l’amitié, la coopération et le développement sur la frontière terrestre commune.



Concernant les questions maritimes, Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que le Vietnam était prêt à travailler avec la Chine afin de continuer d’appliquer les conceptions communes des dirigeants des deux Partis et des deux pays, ainsi que l’Accord sur les principes directeurs guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine, de résoudre ces problèmes par la voie pacifique, selon le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, d’appliquer rigoureusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de promouvoir les négociations substantielles pour parvenir à un Code de conduite (COC) en Mer Orientale effectif et conforme au droit international.



La dirigeante vietnamienne a informé son interlocuteur de la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Elle a déclaré apprécier les résultats de la coopération entre le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le Comité national de la CCPPC, notamment le programme d’échange populaire organisé du 9 au 13 avril dernier au Yunnan (Chine).



Nguyen Thi Kim Ngan a demandé à Wang Yang de continuer de favoriser la collaboration étroite entre le Comité national de la CCPPC et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam selon le mémorandum pour le programme de coopération entre 2014 et 2019, ainsi que le renforcement des échanges et de la communication sur l’amitié et la solidarité vietnamo-chinoise.



La présidente de l’Assemblée nationale a déclaré apprécier les contributions actives de Wang Yang au développement des relations entre le Vietnam et la Chine. Comme les deux pays vont célébrer en 2020 le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (18 janvier), elle a demandé aux organes des deux pays de préparer plusieurs événements pour approfondir les liens bilatéraux.



Le président du Comité national de la CCPPC a estimé les progrès de la coopération vietnamo-chinoise dans l’économie et la culture. S’agissant des questions maritimes, il a rappelé les conceptions communes des dirigeants des deux pays, avant d’affirmer qu’avec la confiance politique mutuelle, les désaccords pourraient être résolus afin de maintenir la stabilité en mer.



Il a également affirmé que la CCPPC attachait une grande importance à sa coopération avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Il a déclaré souhaiter que les deux parties renforcent leur collaboration dans les temps à venir. -VNA