La présidente de l’AN vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan (droite) et l’ambassadrice d'Espagne, Maria Jesus Figa Lopez Palop. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan a reçu le 26 décembre à Hanoï l’ambassadrice d'Espagne, Maria Jesus Figa Lopez Palop, venu lui rendre une visite de courtoisie à l'occasion de sa prise de fonction.

Nguyen Thi Kim Ngan a exprimé sa joie de voir les relations de coopération Vietnam-Espagne portées à la hauteur d'un partenariat stratégique orienté vers l'avenir.

« L'Espagne est le premier pays d'Europe occidentale à porter ses relations avec le Vietnam au niveau d'un partenariat stratégique », a-t-elle déclaré, ajoutant que les échanges de délégations à tous les niveaux ​continueront d'être maintenus.



Elle a remercié l'Espagne d'avoir ratifié l'accord de partenariat et de coopération intégrale entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), et a souhaité que le pays et le parlement espagnol continuent ​de soutenir le Vietnam pour la signature officielle de l'accord de libre-échange Vietnam- Union européenne (EVFTA)​, qui permettra de créer des opportunités​ pour promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement et une coopération intégrale en tous domaines entre les deux parties.

Nguyen Thi Kim Ngan a espéré que l'Espagne soutiendra la candidature du Vietnam au poste de membre non​ permanent au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour le mandat 2020-2021.

Elle a demandé à la nouvelle ambassadrice espagnole de travailler activement pour renforcer les relations entre les deux organes législatifs, notamment lors des forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et le partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP).

L'ambassadrice espagnole s'est engagée à travailler en étroite collaboration avec les ​organes vietnamiens concernés pour intensifier les relations entre les deux pays dans l'économie, ​le commerce, ​le tourisme, l'investissement et l'amélioration des infrastructures.



En 2016, le commerce bilatéral a atteint 2,9 milliards de dollars. L'Espagne recense actuellement 35 projets d'investissement au Vietnam. -VNA