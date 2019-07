Hanoi, 13 juillet (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, et sa suite sont arrivés vendredi soir 12 juillet à Hanoï, à l'issue de leur visite officielle en Chine à l'invitation du président de l’Assemblée nationale populaire (ANP) de Chine, Li Zhanshu.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, s'entretient avec le président de l’Assemblée nationale populaire de Chine, Li Zhanshu. Photo: VNA

Au cours de sa visite de cinq jours, Nguyen Thi Kim Ngan a rencontré le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping; s'est entretenu avec le président du Comité permanent du Congrès national du peuple, Li Zhanshu; et rencontré le président du Comité national de la Conférence consultative politique du Peuple chinois (CCPPC), Wang Yang.

La dirigeante vietnamienne et son homologue chinois Li Zhanshu ont assisté à une performance artistique intitulée « Pont de l'amitié » dans le cadre de la Journée de la culture vietnamienne en Chine.

Nguyen Thiu Kim Ngan s'est également rendu dans les villes de Nanjing et de Suzhou, province de Jiangsu; a accueilli les dirigeants de grands groupes chinois; et a visité le parc scientifique de Zhongguancun à Pékin.

Cette visite officielle en Chine de la présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, revêtissait une signification importante pour le maintien des échanges de haut niveau entre les deux Partis et États, en contribuant à consolider et à renforcer la confiance politique et à développer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine.

Lors de leur entretien, Nguyen Thi Kim Ngan et son homologue chinoise Li Zhanshu ont concentré leurs discussions sur les mesures destinées à mettre en œuvre efficacement un accord de coopération signé en 2015 entre les deux organes législatifs. -VNA