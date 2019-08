La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, part pour l'AIPA 40 en Thaïlande et sa visite officielle dans ce pays. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyên Thi Kim Ngân, accompagnée d’une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivée à Bangkok dans l’après-midi du 25 août, entamant sa participation à la 40ème Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 40) et sa visite officielle en Thaïlande du 25 au 30 août.

Le voyage est effectué sur invitation du président de la Chambre des représentants thaïlandaise, Chuan Leekpai, aussi président de l'AIPA 40.

L'AIPA 40 aura pour thème «Faire progresser le partenariat parlementaire pour une communauté durable».

La présidente de l'AN, Nguyên Thi Kim Ngân, est arrivée à Bangkok . Photo: VNA



La délégation vietnamienne de haut rang participant à l'AIPA 40 a pour objectif de continuer à affirmer le rôle et la position de l'AN du Vietnam au sein de l'AIPA ainsi que sa participation active et responsable au processus d'édification de la Communauté de l'ASEAN de paix et de prospérité et à améliorer les activités extérieures du Vietnam.

La présence de la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan à l'AIPA 40 et sa visite en Thaïlande ont pour objectif d'affirmer la politique extérieure du Parti et de l'État vietnamiens dans la région et dans le monde, renforçant ainsi le partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande. -VNA