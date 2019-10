La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, rencontre des électeurs dans les districts de Ninh Kieu et Cai Rang de la ville de Can Tho (Photo: VNA)



Can Tho, 4 octobre (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a rencontré des électeurs dans les districts de Ninh Kieu et Cai Rang de la ville de Can Tho dans le delta du Mékong.



Lors des réunions, la présidente Nguyen Thi Kim Ngan a informé de la croissance socioéconomique du pays et des affaires extérieures au cours des neuf premiers mois de cette année, ainsi que de la croissance de l’économie.



Répondant à la question des électeurs sur 12 projets déficitaires du ministère de l'Industrie et du Commerce, elle a déclaré que le gouvernement avait été invité à faire rapport et à mettre à jour les progrès réalisés dans ce domaine à l'AN.



En ce qui concerne les opinions des électeurs sur la supervision du décaissement des investissements publics et des prix de transfert des entreprises étrangères, la présidente Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que le décaissement lent des investissements publics pourrait être inclus lors de la séance de questions-réponses de la huitième session de l’AN.



Elle a déclaré que l'AN et le gouvernement s'employaient à empêcher la fixation de prix de transfert dans les entreprises étrangères, ajoutant que l'AN avait prêté une attention particulière à cette question. -VNA

