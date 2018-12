La présidente de l’Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, et le président du Parti de la solidarité et du développement de l’Union (USDP) du Myanmar, U Than Htay. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, a reçu le 20 décembre à Hanoï, une délégation de haut niveau du Parti de la solidarité et du développement de l’Union (USDP) du Myanmar, conduite par son président U Than Htay, en visite au Vietnam sur invitation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Nguyen Thi Kim Ngan a exprimé sa satisfaction devant les avancées de l’amitié traditionnelle entre les deux pays, notamment l’établissement du partenariat intégral bilatéral en août 2017. Appréciant le rôle et le statut de l’USDP au sein du Parlement birman, elle lui a demandé de continuer à contribuer au renforcement de la coopération entre les organes législatifs des deux pays, notamment dans la supervision de l’application des accords déjà conclus.



Le président de l’USDP s’est déclaré réjoui de cette première visite au Vietnam. Soulignant les similitudes des deux pays, il a affirmé que l’USDP contribuerait activement au renforcement des relations entre les députés birmans et vietnamiens, ainsi qu’à la coopération entre les organes législatifs.



Le 19 décembre, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a reçu la délégation de l’USDP. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant les avancées de la coopération entre leurs pays ces derniers temps, notamment dans l’investissement, le commerce, l’énergie, l’agriculture, le secteur financier, ainsi que la collaboration bilatérale au sein des forums régionaux et internationaux.



Durant son séjour au Vietnam, la délégation birmane a eu des rencontres avec des dirigeants de la Commission de l’organisation du Comité central du PCV, de la Commission de contrôle du Comité central du PCV et de l’Association d’amitié Vietnam – Myanmar. Elle s’est également rendue à Quang Ninh et a visité des établissements économiques et culturels au Vietnam. -VNA