Nguyen Thi Kim Ngan (debout), présidente de l’Assemblée nationale (AN), également présidente du Conseil électoral national, lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 3e réunion du Conseil électoral national a eu lieu l'après-midi du 3 mars à Hanoï sous la présidence de Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l’Assemblée nationale (AN), également présidente du Conseil électoral national.

La réunion a permis de discuter des préparatifs des élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026. Les participants ont également évalué le travail réalisé depuis la 2e réunion du Conseil électoral national.

La présidente de l’Assemblée nationale a demandé aux sous-comités et au bureau du Conseil électoral national, aux organes compétents du gouvernement et au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de se préparer dans le plus grand professionnalisme à la 2e conférence consultative pour établir la liste préliminaire des candidats.

Elle a également recommandé de renforcer la communication sur les prochaines élections sur les médias, soulignant l’importance du site web du Conseil électoral national.

Panorama de la réunion. Photo : VNA



Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que le Comité permanent de l'Assemblée nationale et le Conseil électoral national devaient coopérer avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et d’autres organes compétents pour superviser et examiner les préparatifs des élections dans les localités et agences avant le 23 mai.

Affirmant que le Conseil électoral national était d’accord sur le nombre de 184 circonscriptions électorales dans tout le pays, elle a déclaré que le 4 mars 2021 serait la date limite pour annoncer une résolution concernant le nombre de circonscriptions, la liste des circonscriptions et le nombre de députés à l'Assemblée nationale dans chaque circonscription.

La présidente de l’Assemblée nationale a demandé que le Comité des affaires liées aux députés recueille les avis et idées présentés lors de la réunion et finalisent rapidement les documents nécessaires pour les envoyer aux agences compétentes selon la loi sur les élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux. -VNA