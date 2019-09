La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan et le secrétaire général et président du Laos, Bounnhang Vorachith (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Dans la soirée du 29 septembre, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et la délégation de haut rang de l'Assemblée nationale vietnamienne sont arrivés à Hanoi, mettant ainsi fin à leur visite au Laos du 26 au 29 septembre.

Lors de la visite au Laos, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a rencontré le secrétaire général et président du Laos, Bounnhang Vorachith, et le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith ; a visité la province de Vientiane.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et son homologue laotienne, Pany Yathotou, ont coprésidé le séminaire thématique sur les «Politiques juridiques en matière de formation professionnelle et de création d'emplois » et la «Coordination dans le traitement des recours et des dénonciations » entre les organes de l'Assemblée nationale, du gouvernement et des ministères concernés

Dans le cadre de la visite, dans la capitale Vientiane, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et la délégation de haut rang de l'Assemblée nationale du Vietnam ont remis les ordres de l'indépendance de première, deuxième et troisième classes, les ordres et les médailles de l'amitié de l'État vietnamien pour un certain nombre de collectifs et d'individus de l'Assemblée nationale laotienne.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et la délégation ont visité l’ouvrage de construction de la Maison de l'Assemblée nationale laotienne sur la place That Luang, au centre de la capitale Vientiane, a rencontré des chefs d'unités concernées et de nombreux responsables et travailleurs du 11e Corps de troupes du ministère de la Défense du Laos.

S'exprimant à cette occasion, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a souligné que la construction de la nouvelle Maison de l'Assemblée nationale du Laos - un cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamien accordé au Parti, à l'État et au peuple laotiens a une signification politique, est un symbole de l’amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Au cours de sa visite au Laos, la présidente de l'Assemblée nationale a partagé aux dirigeants et à la population du pays des dégâts en biens et en vies humaines par les inondations dans les six provinces du centre et du sud du Laos, annonçant que le Vietnam organise des programmes de soutien en faveur des sinistrés laotiens.

Dans l'après-midi du 29 septembre, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et la délégation de haut rang de l'Assemblée nationale du Vietnam ont rendu une visite à l'ambassade du Vietnam au Laos avant de rentrer dans le pays, mettant ainsi fin à la visite au Laos. -VNA