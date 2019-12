La présidente du Sénat biélorusse, Natalia Kochanova (droite) et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan (Photo: VNA)





Hanoi (VNA) – Jeudi après-midi (heure locale), au siège du Conseil de la République (Sénat) de la Biélorussie dans la capitale de Minsk, la présidente du Sénat biélorusse, Natalia Kochanova, a présidé la cérémonie pour souhaiter la bienvenue à la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et à la haute délégation vietnamienne en visite officielle en Biélorussie.

Après la cérémonie d’accueil, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et la présidente du Sénat, Natalia Kochanova, ont eu un entretien.

La présidente du Sénat biélorusse, Natalia Kochanova, a déclaré que les relations économiques et commerciales bilatérales n'étaient pas encore à la hauteur de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre les deux pays, souhaitant que les deux parties s’efforcent de renforcer leur coopération dans ce domaine. Elle a déclaré que les deux parties ont la base pour promouvoir les relations dans tous les domaines et a affirmé que l'Assemblée nationale de la Biélorussie fera de son mieux pour améliorer de mieux en mieux la coopération entre les deux Assemblées nationales et entre les deux pays.



La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a souligné que le Vietnam attache toujours de l'importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme, a exprimé ses remerciements pour le soutien important et précieux du peuple biélorusse au Vietnam dans la cause de la libération et de la réunification nationale d’hier ainsi que dans l’œuvre de la construction et du développement du pays d'aujourd'hui. Cette assistance est devenue une base solide pour l'amitié traditionnelle et la coopération à multiples facettes entre le Vietnam et la Biélorussie.

Lors de l’entretien, les deux dirigeantes ont apprécié la coopération régulière et le soutien mutuel, partageant des vues communes sur de nombreuses questions dans les forums multilatéraux, en particulier aux Nations Unies (ONU).

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a remercié la Biélorussie pour la coopération et le soutien au Vietnam sur les forums de coopération multilatérale tel que l'ONU. Elle a salué la coopération décentralisée entre les deux pays avec de nombreuses localités ayant signé des accords de coopération tels que Hanoi, Ho Chi Minh-Ville avec Minsk, Da Nang avec Grosno, Quang Ninh et Minsk, Grosno et Brest avec Hai Phong, Binh Thuan et Vichebsk, Lao Cai et Brest.

Elle a souhaité que le Sénat de la Biélorussie et l'Assemblée nationale du Vietnam se coordonnent avec ces provinces pour élaborer des plans spécifiques et des programmes de coopération à mettre en œuvre dans le temps à venir.



La présidente de l'Assemblée nationale a déclaré qu'il était nécessaire de s'efforcer de porter le commerce bilatéral à 500 millions d’USD dans un avenir proche, ce pour être à la hauteur du potentiel et du désir des deux parties. En particulier, les deux parties devraient se concentrer sur la promotion d'une plus grande coopération économique et commerciale, en particulier dans les domaines: textile et habillement, produits en bois, produits agro-aquatiques, produits pharmaceutiques, ordinateurs, riz…; chercher plus d'opportunités, de nouvelles possibilités de coopération ; étudier et envisager la possibilité de signer des accords de coopération... Elles doivent exploiter le potentiel et les avantages de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique…

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a suggéré que les deux parties continuent à maintenir une coopération efficace et fiable, à échanger des délégations à tous les niveaux et à bien mettre en œuvre le programme de coopération technique militaire pour la période 2016-2020 et améliorer activement la base juridique de la coopération dans le domaine de la sécurité.





Concernant la situation en mer Orientale, la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne a affirmé que la politique cohérente du Vietnam était de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, dont la Charte des Nations Unies et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982; appliquer pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC), en vue de parvenir prochainement au Code de conduite substantiel et efficace en mer Orientale (COC); assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en mer Orientale.

Le Vietnam souhaite que la Biélorussie continue à soutenir le règlement des différends en mer Orientale par des moyens pacifiques, dans le plein respect des procédures diplomatiques et juridiques, fondées sur le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



La présidente du Sénat de la Biélorussie a exprimé sa conviction que les relations entre les deux pays seront de plus en plus actives et efficaces; affirmant s'efforcer de développer les relations entre les deux Assemblées nationales et les deux pays.



Elle a affirmé que la Biélorussie soutient toujours le Vietnam dans les forums internationaux sur la base des avantages mutuels et en tenant compte de la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays. Concernant la question de la mer Orientale, elle a déclaré que le président de la Biélorussie avait un message très clair à ce sujet.

Parlant de la coopération entre les organes législatifs des deux pays, les deux dirigeantes se sont réjouies de voir que l'amitié et la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement biélorusse se sont constamment renforcées et développées au fil des ans. Les deux parties ont continué d'échanger des délégations de haut niveau et des délégations de comités professionnels; consulter régulièrement et coordonner étroitement dans des forums multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) pour discuter des questions d'intérêt mutuel.

La coopération entre les deux Assemblées nationales joue un rôle important dans la promotion des relations bilatérales. Soulignant cela, Mme Natalia Kochanova a affirmé que l'Assemblée nationale de la Biélorussie attachait de l'importance à la coopération avec l'Assemblée nationale vietnamienne, exprimée par le renforcement des échanges de délégations et établirait à temps un groupe parlementaire d'amitié avec l'Assemblée nationale vietnamienne.

Les deux dirigeantes ont convenu que les législatures des deux pays renforceraient les échanges de délégations de haut niveau, de comités, de groupes de députés d’amitié pour renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, comme base pour développer les relations étendues, pratiques et efficaces dans tous les domaines; poursuivre la mise en œuvre effective de l'accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement de la Biélorussie signé en avril 2009 et promouvoir un mécanisme de coordination étroite lors de forums multilatéraux tels que l'UIP et d'autres organisations interparlementaires. Les deux parties travaillent ensemble pour examiner et superviser la mise en œuvre des accords signés entre les gouvernements et les ministères des deux pays afin que ces accords puissent être mis en œuvre de manière synchrone, apportant efficacité et avantages pratiques aux deux côtés. -VNA