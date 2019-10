La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, rencontre le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Le 2 octobre, la présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, a rencontré le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith, en visite officielle au Vietnam, sur invitation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a félicité Thongloun Sisoulith pour les résultats obtenus lors de sa présente visite officielle au Vietnam. L’entretien entre les deux Premiers ministres a été un grand succès ; et les deux parties ont publié une déclaration commune sur le renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale dans la nouvelle situation et ont signé des documents importants pour renforcer la coopération bilatérale, dont le protocole sur la modification de l'accord entre le gouvernement du Vietnam et le gouvernement laotien sur le "Projet de construction du siège de l'Assemblée nationale laotienne".

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a affirmé que l'Assemblée nationale du Vietnam soutenait et créait des conditions favorables à la promotion de la coopération et à la mise en œuvre des accords et documents de coopération signés entre les deux pays. L'Assemblée nationale du Vietnam supervisera la mise en œuvre des accords de coopération et des documents entre les deux pays de manière efficace et dans les meilleurs délais.

Le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith, a annoncé que l’entretien entre les deux Premiers ministres avait été couronné de succès. Les deux parties ont signé et échangé 8 documents de coopération avant de demander aux organes législatifs des deux pays d’intensifier la supervision de la mise en œuvre des documents de coopération et des accords signés par les deux gouvernements. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a également déclaré que les deux parties déploieraient des efforts pour mettre en œuvre les documents signés afin de créer des avancées décisives dans les relations bilatérales, tout en éliminant et en résolvant les difficultés et problèmes nés dans le processus de coopération.

Durant son séjour, le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a rencontré de nombreuses grandes entreprises et sociétés vietnamiennes dont celles ayant investi et souhaitant investir au Laos, et écouté leurs opinions, difficultés et obstacles afin de trouver des solutions pour promouvoir la mise en œuvre rapide des projets d'investissement. Le Premier ministre a émis le souhait que la deuxième conférence de dialogue avec les entreprises vietnamiennes au Laos soit prochainement organisée afin que le Premier ministre puisse rencontrer, écouter et discuter directement avec celles-ci.

Lors de la rencontre, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith, ont échangé et partagé leurs expériences sur de nombreux sujets spécifiques liés au mécanisme de coordination entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, à l’élaboration de documents juridiques, au règlement des plaintes et des dénonciations ainsi qu’aux mécanismes de supervision de l'Assemblée nationale ainsi qu’aux relations entre le Conseil populaire provincial et l'Assemblée nationale, au processus de nomination des dirigeants provinciaux, etc. -VNA