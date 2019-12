La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan et des dirigeants du Parti communiste de Biélorusse. Photo: VNA



Minsk (VNA) - Poursuivant sa visite officielle en Biélorussie, la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, s'est entretenue le 13 décembre à Minsk avec le premier secrétaire du Parti communiste de Biélorussie, Sokol A.N et d'autres dirigeants du Parti.

Elle leur a annoncé ses rencontres avec des dirigeants biélorusses, dont le président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, la présidente du Sénat biélorusse, Natalia Kochanova, le président de la Chambre des représentants de ce pays, Vladimir Andreichenko.



Les deux parties ont discuté de l’exploitation des avantages que l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne apporterait pour renforcer la coopération économique et commerciale. Elles ont aussi discuté des mesures pour promouvoir la coopération entre le Vietnam et la Biélorussie dans les domaines précis, ce afin de porter le commerce bilatéral annuel à 500 millions de dollars.



Mme Ngan a estimé sa rencontre émouvante avec des anciens vétérans ayant combattu au Vietnam, tout en affirmant que le peuple vietnamien n'oublierait jamais le grand soutien et l'aide précieuse accordés par le Parti communiste de Biélorussie au Vietnam dans l’œuvre de libération nationale d’hier et pour l’édification nationale d’aujourd’hui.



Elle a hautement apprécié les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste de Biélorussie et souhaité que les relations entre les deux Partis communistes continuent de se développer et que les deux Partis communistes poursuivent les mécanismes d'échange et de consultation, le partage d’informations et d’expériences dans l’édification du Parti, la coopération étroite lors des forums multilatéraux.



Le premier secrétaire du Parti communiste de Biélorusse, Sokol A.N, a déclaré qu'il était impressionné par la croissance rapide du Vietnam ces dernières années, sous la direction du Parti communiste du Vietnam.



S'agissant de l'objectif du commerce bilatéral, il s’est déclaré convaincu que la Biélorussie et le Vietnam le parviendront.



M. Sokol A.N a également présenté à la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam les activités du Parti communiste de Biélorussie. Il a estimé que la solidarité entre les deux peuples, entre le Parti communiste de Biélorussie et le Parti communiste du Vietnam contribuerait à renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre la Biélorussie et le Vietnam. - VNA