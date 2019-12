Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan est allée vendredi matin 20 décembre à l'archidiocèse de Hanoï pour féliciter les dignitaires et la communauté catholique, à l'occasion du Noël.

Elle a souligné les contributions pratiques des catholiques au sein de l'Église catholique du Vietnam, en général et des catholiques dans l'archidiocèse de Hanoï, en particulier, au processus d’édification et de développement du pays. Les relations entre le Vietnam et le Vatican progressent de manière positive. Le Vietnam a convenu de l’intention du Saint-Siège de nommer un envoyé spécial permanent au Vietnam, a-t-elle ajouté.

Récemment, une délégation intersectorielle du Vietnam a effectué une visite de travail au Vatican. Le pape François a donné une évaluation positive sur les relations entre les deux parties, tout en exprimant son admiration devant la lutte pour l'indépendance nationale du peuple vietnamien et espérant que les relations bilatérales continueront de se développer. Le cardinal Pietro Parolin a été invité à se rendre au Vietnam.

Mme Ngan a affirmé que l'État vietnamien respectait et garantissait toujours la liberté de croyance et de religion du peuple, à travers la Loi sur les croyances et la religion. Elle a souhaité que l'archidiocèse de Hanoï ainsi que d'autres diocèses dans l’ensemble du pays continuent de se développer pour apporter une vie paisible aux catholiques mais aussi aux habitants de tout le pays. Elle s’est déclarée convaincue que les activités de l'Église catholique du Vietnam et de l'archidiocèse de Hanoï, en particulier, contribueraient à renforcer le grand bloc d'unité nationale.

L'archevêque Mgr Joseph Vu Van Thien s'est réjoui des résultats de développement socio-économique obtenus par Hanoï en 2019. Il s'est aussi félicité les bonnes relations entre le Vatican et l'État vietnamien.

Il a déclaré l’attente de la visite du cardinal Pietro Parolin au Vietnam, espérant que cette visite ouvrira une nouvelle phase dans les relations diplomatiques entre le Vatican et l'État vietnamien.



L'archidiocèse de Hanoï compte environ 350.000 catholiques répartis dans quatre localités que sont Hanoi, Hoa Binh, Ha Nam et Nam Dinh. -VNA