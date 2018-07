Hai Phong, 9 juillet (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, a demandé à la ville portuaire de Hai Phong de renforcer les infrastructures de transport et d'accélérer le développement rural et de restructurer le secteur de l'agriculture.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, lors de la séance de travail avec les autorités de la ville de Hai Phong. Photo : VNA

Lors de la séance de travail avec les autorités municipales, Nguyen Thi Kim Ngan a exhorté la ville à continuer de mener des politiques du bien-être social, celles pour les personnes bénéficiant des politiques, les anciens combattants, les foyers pauvres, ainsi que se concentrer sur les domaines de la science-technologie, la santé, l'éducation et la formation, la défense, la sécurité, et l'ordre sociale.

Le potentiel de développement de Hai Phong reste énorme, a-t-elle souligné, ajoutant que la ville doit suivre de près les Résolutions du Comité central du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement pour se développer en fonction de ses potentiels et avantages actuels.

Concernant la proposition des autorités de la ville de construire un chemin de fer à grande vitesse reliant Hanoi et Lao Cai directement au port international de Hai Phong, Mme Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que cette question devrait suivre le plan global du chemin de fer Nord-Sud.



La ville devrait prêter attention à la construction du Parti dans les entreprises non-étatiques, les coopératives et les unités administratives non-publiques, continuer à réaliser la résolution adoptée lors du 4e plénum du 12ème Congrès national du Parti sur le travail de l'édification du Parti et du système politique, d’empêcher la dégradation en termes d'idéologie politique, de morale et de mode de vie, les signes d'"auto-transformation" et d'"auto-évolution", ainsi qu’à rénover et à organiser un appareil efficace et à se concentrer sur le travail du personnel.

Le secrétaire du Comité du Parti municipal et président du Conseil populaire municipal Le Van Thanh a déclaré après deux ans et demi de mise en œuvre de la Résolution du 12ème Congrès du PCV et du 15ème Congrès du Comité municipal du Parti, Hai Phong a accompli des progrès complets.

L'investissement public s'est révélé efficace et l'infrastructure socio-économique a été améliorée, tandis que la collecte du budget de l'État a augmenté. L'amélioration de l’environnement d’affaires a fait de Hai Phong l'une des localités les plus attrayantes pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Depuis 2016, le total des investissements directs étrangers dans la ville a dépassé 5 milliards de dollars, dont 3 milliards de dollars en 2016, près de 1 milliard de dollars en 2017 et plus de 1,25 milliard de dollars au premier semestre de cette année.

Le taux des foyers démunis selon des normes multidimensionnelles a été ramené à 2,06% et devrait être réduit à 1,41% cette année.

Le comité municipal du Parti a proposé à la présidente de l’AN de soutenir la promulgation de la nouvelle résolution du Bureau politique sur la construction et le développement de la ville de Hai Phong d'ici 2030 et à l’horizon de 2045.

Auparavant, la présidente de l’Assemblée nationale avait assisté à l’inauguration de l’hôpital Vinmec. Elle a également visité une usine de Vinfast, un constructeur automobile vietnamien implantée dans le district de Cat Hai. – VNA